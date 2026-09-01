https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kadikoyde-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108404700.html

Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında bazı yolların bugün saat 16.00’dan itibaren... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T14:40+0300

2026-09-01T14:40+0300

2026-09-01T14:40+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

kadıköy

söğütlüçeşme

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İstanbul’da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri ilgilendiren açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafiğe kapatılacak yolların yanı sıra sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da belirlendi.Kadıköy’de trafiğe kapatılacak yollarAçıklamaya göre Kurbağalıdere Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Rıhtım Caddesi ve Albay Faik Sözdener Caddesi ile Mahmut Baba Sokak saat 16.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.Kapatma uygulaması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek.Alternatif güzergahlar açıklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanacak yollar nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları da duyurdu.Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.Kadıköy’deki trafik düzenlemesi bugün saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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kadıköy

söğütlüçeşme

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