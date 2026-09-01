https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kadikoyde-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108404700.html
Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında bazı yolların bugün saat 16.00’dan itibaren... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T14:40+0300
2026-09-01T14:40+0300
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İstanbul’da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri ilgilendiren açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafiğe kapatılacak yolların yanı sıra sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da belirlendi.Kadıköy’de trafiğe kapatılacak yollarAçıklamaya göre Kurbağalıdere Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Rıhtım Caddesi ve Albay Faik Sözdener Caddesi ile Mahmut Baba Sokak saat 16.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.Kapatma uygulaması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek.Alternatif güzergahlar açıklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanacak yollar nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları da duyurdu.Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.Kadıköy’deki trafik düzenlemesi bugün saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/motosiklet-denetimleri-artacak-bakan-ciftci-yeni-donemin-detaylarini-acikladi-1108404125.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kadıköy, söğütlüçeşme, moda
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kadıköy, söğütlüçeşme, moda
Kadıköy’de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında bazı yolların bugün saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ile Mahmut Baba Sokak kapanacak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
İstanbul’da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri ilgilendiren açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafiğe kapatılacak yolların yanı sıra sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da belirlendi.
Kadıköy’de trafiğe kapatılacak yollar
Açıklamaya göre Kurbağalıdere Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Rıhtım Caddesi ve Albay Faik Sözdener Caddesi ile Mahmut Baba Sokak saat 16.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.
Kapatma uygulaması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek.
Alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanacak yollar nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları da duyurdu.
Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.
Kadıköy’deki trafik düzenlemesi bugün saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.