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JD Vance'ten Müslüman Demokrat aday Abdul El-Sayed'e ağır sözler: Onda çok, çok kötücül bir şey var
JD Vance'ten Müslüman Demokrat aday Abdul El-Sayed'e ağır sözler: Onda çok, çok kötücül bir şey var
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Michigan'da Cumhuriyetçi adayların katıldığı seçim mitinginde Demokratların Senato adayı Abdul El-Sayed'i hedef aldı.
2026-09-01T12:41+0300
2026-09-01T12:41+0300
2026-09-01T12:41+0300
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Vance, pazartesi günü Michigan'daki Cumhuriyetçi adayların seçim mitingine katılarak yaptığı konuşmada, eyalette boşalan Senato koltuğu için Demokrat Parti'nin adayı olan Abdul El-Sayed'i hedef aldı.ABD Başkan Yardımcısı konuşmasının başında El-Sayed'in siyasi yayıncı Hasan Piker ile birlikte kampanya yürütmesini gündeme getirdi. Piker, daha önce ABD'nin 11 Eylül saldırılarını "hak ettiğini" söylemişti. El-Sayed ise Piker'in bu sözlerini açıkça reddettiğini ve kınadığını belirtmişti.Vance ayrıca El-Sayed'in, bir Yahudi sinagogu ve okuluna yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemesini de eleştirdi. ABD Başkan Yardımcısı, Demokrat adayın saldırının olası mağdurları yerine saldırganla "empati kurduğunu" öne sürdü ve şöyle konuştu:Vance, El-Sayed'i insanların kendilerini toplumun tamamının parçası olarak görmek yerine belirli bir grubun çıkarları için diğer gruplara karşı mücadele ettiğini savunmakla suçladı.'Eşimin adını ağzına alma'Vance konuşmasının ilerleyen bölümünde El-Sayed'in ailesi hakkında yaptığı yorumlara da tepki gösterdi.El-Sayed'in kendisinin eşi ve büyükbabası hakkında konuşma alışkanlığı olduğunu söyleyen Vance, "Abdul El-Sayed, ne zaman önüne bir mikrofon konsa eşimden veya büyükbabamdan bahsetmek istiyor" dedi.Beş haftalık bir bebeğinin bulunduğunu belirten Vance, eşi Usha Vance'e yönelik yorumların kendisini özellikle rahatsız ettiğini söyledi.Vance, El-Sayed'e hitaben, "Ne hakkında konuşmak istiyorsan konuş Abdul, ama eşimin adını ağzına alma. Çünkü o senin liginin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.Vance ayrıca El-Sayed'in Michigan'daki otomotiv işçilerinin ücret ve istihdamını olumsuz etkilediğini ileri sürdüğü politikalara destek verdiğini savunarak Demokrat adayı ekonomi politikaları üzerinden de eleştirdi.Tartışmanın geçmişiVance'in sözleri, El-Sayed'in nisan ayında yaptığı açıklamalara da dayanıyor. Demokrat aday, Vance ve eşi Usha Vance'in çocuklarının "kahverengi" olması üzerinden Başkan Yardımcısı'nın geçmişteki bazı açıklamalarını eleştirmişti.El-Sayed, Vance'in kendi çocuklarını diğer Amerikalılardan daha az Amerikalı gördüğünü ima ederek, "Kendi çocuklarına bakıp onların bu ülkeye ait olmadığını düşünmek çok üzücü" şeklinde konuşmuştu.El-Sayed ayrıca yakın zamanda bir Yahudi sinagogu ve okuluna yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemişti.Michigan'daki Senato yarışı, Demokratların Senato'da sandalye kazanma mücadelesi açısından önem taşıyor. Vance'in mitingde El-Sayed'i hedef alması, yarışın ulusal düzeyde de Cumhuriyetçi yönetim tarafından yakından takip edildiğini gösteriyor.
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abdul el-sayed, abd, j.d. vance, haberler
abdul el-sayed, abd, j.d. vance, haberler
JD Vance'ten Müslüman Demokrat aday Abdul El-Sayed'e ağır sözler: Onda çok, çok kötücül bir şey var
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Michigan'da Cumhuriyetçi adayların katıldığı seçim mitinginde Demokratların Senato adayı Abdul El-Sayed'i hedef aldı. Vance, El-Sayed hakkında "çok, çok kötücül" bir şey olduğunu söylerken, ilk Müslüman Demokrat adaya sert eleştiriler yöneltti.
Vance, pazartesi günü Michigan'daki Cumhuriyetçi adayların seçim mitingine katılarak yaptığı konuşmada, eyalette boşalan Senato koltuğu için Demokrat Parti'nin adayı olan Abdul El-Sayed'i hedef aldı.
ABD Başkan Yardımcısı konuşmasının başında El-Sayed'in siyasi yayıncı Hasan Piker ile birlikte kampanya yürütmesini gündeme getirdi. Piker, daha önce ABD'nin 11 Eylül saldırılarını "hak ettiğini" söylemişti. El-Sayed ise Piker'in bu sözlerini açıkça reddettiğini ve kınadığını belirtmişti.
Vance ayrıca El-Sayed'in, bir Yahudi sinagogu ve okuluna yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemesini de eleştirdi. ABD Başkan Yardımcısı, Demokrat adayın saldırının olası mağdurları yerine saldırganla "empati kurduğunu" öne sürdü ve şöyle konuştu:
Bir insanı bunları söylemeye, bunları yapmaya neyin yönlendirebileceğini anlamaya çalışıyordum. Sonra Abdul El-Sayed'de, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselişte olan çok, çok kötücül bir şey olduğunu fark ettim.
Vance, El-Sayed'i insanların kendilerini toplumun tamamının parçası olarak görmek yerine belirli bir grubun çıkarları için diğer gruplara karşı mücadele ettiğini savunmakla suçladı.
'Eşimin adını ağzına alma'
Vance konuşmasının ilerleyen bölümünde El-Sayed'in ailesi hakkında yaptığı yorumlara da tepki gösterdi.
El-Sayed'in kendisinin eşi ve büyükbabası hakkında konuşma alışkanlığı olduğunu söyleyen Vance, "Abdul El-Sayed, ne zaman önüne bir mikrofon konsa eşimden veya büyükbabamdan bahsetmek istiyor" dedi.
Beş haftalık bir bebeğinin bulunduğunu belirten Vance, eşi Usha Vance'e yönelik yorumların kendisini özellikle rahatsız ettiğini söyledi.
Vance, El-Sayed'e hitaben, "Ne hakkında konuşmak istiyorsan konuş Abdul, ama eşimin adını ağzına alma. Çünkü o senin liginin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.
Vance ayrıca El-Sayed'in Michigan'daki otomotiv işçilerinin ücret ve istihdamını olumsuz etkilediğini ileri sürdüğü politikalara destek verdiğini savunarak Demokrat adayı ekonomi politikaları üzerinden de eleştirdi.
Vance'in sözleri, El-Sayed'in nisan ayında yaptığı açıklamalara da dayanıyor. Demokrat aday, Vance ve eşi Usha Vance'in çocuklarının "kahverengi" olması üzerinden Başkan Yardımcısı'nın geçmişteki bazı açıklamalarını eleştirmişti.
El-Sayed, Vance'in kendi çocuklarını diğer Amerikalılardan daha az Amerikalı gördüğünü ima ederek, "Kendi çocuklarına bakıp onların bu ülkeye ait olmadığını düşünmek çok üzücü" şeklinde konuşmuştu.
El-Sayed ayrıca yakın zamanda bir Yahudi sinagogu ve okuluna yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemişti.
Michigan'daki Senato yarışı, Demokratların Senato'da sandalye kazanma mücadelesi açısından önem taşıyor. Vance'in mitingde El-Sayed'i hedef alması, yarışın ulusal düzeyde de Cumhuriyetçi yönetim tarafından yakından takip edildiğini gösteriyor.