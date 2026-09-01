https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/ingilterede-esini-20-yil-boyunca-cinsel-istismara-maruz-birakan-koca-hakim-karsisinda--1108394143.html

İngiltere'de eşini 20 yıl boyunca cinsel istismara maruz bırakan koca hakim karşısında

İngiltere'de eşini 20 yıl boyunca cinsel istismara maruz bırakan koca hakim karşısında

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Manchester kentinde, eşini 20 yılı aşkın süre boyunca uyuşturup cinsel istismara maruz bırakmakla suçlanan 60'lı yaşlarındaki bir adam ile 12... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T10:49+0300

2026-09-01T10:49+0300

2026-09-01T10:49+0300

yaşam

i̇ngiltere

fransa

gisele pelicot

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İngiltere'nin Stockport kentinde, eşini uyuşturup yıllarca cinsel istismara maruz bırakmakla suçlanan bir adam ile 12 kişinin yargılanma süreci başladı. İngiltere'deki bu olay, Fransa'da geçtiğimiz yıllarda dünya gündemine oturan Gisele Pelicot davasının ardından ortaya çıktı.Kuzey İngiltere'deki Stockport'ta yaşayan ve 60'lı yaşlarında olduğu belirtilen adam, 2004'ten bu yana işlendiği öne sürülen 48 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. İngiliz makamları, mağdurun mahremiyetini korumak amacıyla şüphelinin kimliğini açıklamadı.Sanık, başlangıçta hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Savcılığa göre daha sonra 15 suçlamayı kabul etti. Bunlar arasında cinsel saldırı ve eşinin mahrem görüntülerini rızası olmadan paylaşma suçlaması bulunuyor. Sanık, diğer 33 suçlamayı ise reddetti.12 kişi de sanık sandalyesindeDavada, yaşları 28 ile 73 arasında değişen 12 erkek de yargılanıyor. Savcılık, sanıklardan bazılarının çiftin Stockport'taki evine davet edildiğini ve burada iddia edilen cinsel suçları gerçekleştirdiklerini öne sürüyor. Sanıkların tamamı haklarındaki suçlamaları reddetti.Sanıklar arasında, Stockport'ta görev yapan bir sağlık görevlisi ve eski bir futbol kulübü yöneticisi de bulunuyor. Bir sanık suçunu kabul etti59 yaşındaki Keith Fotheringham ise diğer sanıklardan ayrı olarak hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etti. Fotheringham tutuklu bulunuyor ve cezası daha sonraki bir tarihte belirlenecek.Diğer sanıkların, Manchester'daki Minshull Street Crown Court'ta görülecek ve yaklaşık 12 hafta sürmesi planlanan davada yargılanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/esini-10-yil-boyunca-toplu-cinsel-saldiriya-maruz-birakan-adam-sucunu-kabul-etti-ben-bir-1088122020.html

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