https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hindistanda-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-11-olu-5-yarali-1108387960.html

Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 5 yaralı

Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 5 yaralı

Sputnik Türkiye

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T01:34+0300

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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kaushambi bölgesinde bir havai fişek fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi.NDTV’nin haberine göre, patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yetkililer, 11 kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Yetkililer, hayatını kaybedenlerin tamamının fabrikanın yakınındaki yerleşimlerde yaşayan kişiler olduğunu belirtti. Yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin ise devam ettiği aktarıldı.Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki bazı yapılarda yıkım ve hasar meydana geldi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra arama ve kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, çalışmalar devam ederken can kaybının artabileceğini değerlendiriyor.Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Narendra Modi, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi ayrıca yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

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