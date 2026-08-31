https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-genelkurmay-baskanligi-her-turlu-saldirinin-kaynagi-hedef-alinacak-1108386708.html

İran Genelkurmay Başkanlığı: Her türlü saldırının 'kaynağı' hedef alınacak

İran Genelkurmay Başkanlığı: Her türlü saldırının 'kaynağı' hedef alınacak

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullanarak İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, saldırıların... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T23:44+0300

2026-08-31T23:44+0300

2026-08-31T23:44+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

abd

i̇ran

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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerindeki üsleri İran topraklarına yönelik saldırılar için kullandığını bildirdi.Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, daha önce yapılan uyarılara rağmen bazı bölge ülkelerindeki üslerin ABD tarafından İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığı ifade edildi.Söz konusu saldırılara karşı müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıların kaynağına yönelik karşılık vereceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Neler olmuştu?ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası’na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırısına karşılık olarak Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü’nde bulunan ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.Öte yandan Ürdün ordusu, 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.

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