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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-genelkurmay-baskanligi-her-turlu-saldirinin-kaynagi-hedef-alinacak-1108386708.html
İran Genelkurmay Başkanlığı: Her türlü saldırının 'kaynağı' hedef alınacak
İran Genelkurmay Başkanlığı: Her türlü saldırının 'kaynağı' hedef alınacak
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullanarak İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, saldırıların... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T23:44+0300
2026-08-31T23:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abd
i̇ran
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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerindeki üsleri İran topraklarına yönelik saldırılar için kullandığını bildirdi.Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, daha önce yapılan uyarılara rağmen bazı bölge ülkelerindeki üslerin ABD tarafından İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığı ifade edildi.Söz konusu saldırılara karşı müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıların kaynağına yönelik karşılık vereceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Neler olmuştu?ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası’na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırısına karşılık olarak Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü’nde bulunan ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.Öte yandan Ürdün ordusu, 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-her-gece-ortalama-30-gemi-hurmuz-bogazindan-geciyor-1108386217.html
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ortadoğu, abd, i̇ran
ortadoğu, abd, i̇ran

İran Genelkurmay Başkanlığı: Her türlü saldırının 'kaynağı' hedef alınacak

23:44 31.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullanarak İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, saldırıların gerçekleştirildiği noktaların hedef alınacağını açıkladı.
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerindeki üsleri İran topraklarına yönelik saldırılar için kullandığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, daha önce yapılan uyarılara rağmen bazı bölge ülkelerindeki üslerin ABD tarafından İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığı ifade edildi.
Söz konusu saldırılara karşı müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıların kaynağına yönelik karşılık vereceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yoktur ve İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır.”

Neler olmuştu?

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası’na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırısına karşılık olarak Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.
İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü’nde bulunan ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.
Öte yandan Ürdün ordusu, 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: Her gece ortalama 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor
23:28
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