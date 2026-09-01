https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/guney-korede-skandal-polis-memuru-is-yukunden-kacmak-icin-kayip-dosyalarini-kapatti-1108404502.html

Güney Kore'de skandal: Polis memuru iş yükünden kaçmak için kayıp dosyalarını kapattı

Güney Kore'de skandal: Polis memuru iş yükünden kaçmak için kayıp dosyalarını kapattı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin Jeju Adası'nda bir polis memurunun ek iş yükünden kaçınmak amacıyla kayıp kişi vakalarını soruşturmadan kapattığı ortaya çıktı. Polis memuru... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T14:28+0300

2026-09-01T14:28+0300

2026-09-01T14:28+0300

dünya

jeju adası

güney kore

polis

skandal

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Güney Kore'de bir polis memurunun, kayıp kişilere ilişkin dosyaları ek iş yüküyle karşılaşmamak için soruşturma yürütmeden kapattığını itiraf etmesi ülke gündemine oturdu. Jeju Adası'nda görev yapan ve soyadı Bu olarak açıklanan polis memuru, kayıp kişilerin ailelerine de gerçeğe aykırı bilgiler vermekle suçlanmıştı. Polis memuru, geçen ay gözaltına alınmasının ardından hakkındaki suçlamaları kabul etti.Jeju Eyalet Polisi, salı günü yaptığı açıklamada memurun en az 2 önemli kayıp vakasını gerçeğe aykırı bilgilerle kapattığını ve hakkında elektronik kamu kayıtlarında sahtecilik, resmi görevlerin yerine getirilmesini engelleme ve görevi ihmal suçlamaları yöneltildiğini bildirdi.'Dosya açık kalırsa yapacak çok iş olurdu'Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Bu'nun, kayıp kişilerin aileleriyle iletişime geçildiği ve kişilerin bulunmak istemediği yönünde sahte kayıtlar oluşturduğu tespit edildi. Polis açıklamasında, polis memurunun soruşturma sırasında verdiği ifadede, kayıp kişiyi 'tipik bir yetişkin' olarak gördüğünü ve konuyu yeterince önemsemediğini söylediğini aktardı.Memur ayrıca dosyanın kapatılmaması halinde yapılacak çok sayıda iş olacağını ve dosyanın devredilmesiyle ilgili baskı hissettiğini belirttiğini kaydedildi.Kayıp kadının cansız bedeni bulunduMemurun kapattığı vakalardan biri, mayıs ayında kaybolan 37 yaşındaki Jang Mi-ran adlı kadına ilişkin soruşturmaydı. Jang'ın erkek arkadaşı tarafından kayıp ihbarı yapılmasının ardından Bu, kendisiyle görüştüğünü ve polisle ya da erkek arkadaşıyla iletişim kurmak istemediğini söylediğini öne sürdü. Yetkililer ise bu bilgilerin tamamen uydurma olduğunu belirledi.Polis memurunun ayrıca polis sistemine Jang'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yönünde de yanlış kayıt girdiği ve dosyayı kapattığı bildirildi. Kadının cansız bedeni, geçen hafta Jeju Adası'ndaki bir palmiye ağacı plantasyonunun yakınında bulundu.Bir diğer vakada ise 60'lı yaşlarında bir erkeğin temmuz ayında kayıp olduğu bildirildi. Bu, benzer şekilde söz konusu kişiyle görüştüğünü ve kişinin kendisiyle iletişim kurulmasını istemediğini kaydetti. Kayıp adam ise bu ayın başlarında ölü bulundu.25 kayıp dosyası daha inceleniyorPolis, Bu'nun benzer şekilde 25 kayıp kişi vakasını daha soruşturma yapılmadan kapatmış olabileceğinden şüpheleniyor. Bu dosyaların bazılarında kayıp kişilerin daha sonra hayatta ve güvende olduğu tespit edildi. Ancak skandalın ardından polis, Jeju Adası'ndaki bazı eski kayıp vakaları için yeniden arama çalışmaları başlattı. Yeniden başlatılan aramalar sonucunda son haftalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.Polis teşkilatında reform gündemdeGüney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, yaşananların ardından polis teşkilatında reform yapılması çağrısında bulundu. Ülkede her yıl 70 binden fazla yetişkinin kayıp olduğu bildiriliyor. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 99'unun bir ay içinde kayıp statüsünün sonlandırıldığı belirtiliyor.Lee, salı günü yaptığı açıklamada, az sayıdaki polisin davranışlarının çok sayıda görevini özveriyle yapan memurun itibarına zarar vermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Güney Kore'de şiddet suçlarının genel olarak düşük seviyede olmasına karşın, polis teşkilatı son yıllarda kamuoyunda yolsuzluk ve yetersizlik iddialarıyla eleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/guney-korenin-turistik-adasinda-polis-ihmali-kayip-dosyalarini-incelemeden-kapattiklari-ortaya-1108253726.html

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