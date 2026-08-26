https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/guney-korenin-turistik-adasinda-polis-ihmali-kayip-dosyalarini-incelemeden-kapattiklari-ortaya-1108253726.html

Güney Kore'nin turistik adasında 'polis ihmali': Kayıp dosyalarını incelemeden kapattıkları ortaya çıktı

Güney Kore'nin turistik adasında 'polis ihmali': Kayıp dosyalarını incelemeden kapattıkları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin turistik Jeju Adası'nda kayıp olarak bildirilen 4 kişinin cesedi 3 gün içinde bulundu. Olaylar, bazı kayıp vakalarının polis tarafından... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:58+0300

2026-08-26T11:58+0300

2026-08-26T11:58+0300

yaşam

güney kore

jeju adası

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Güney Kore'nin dünyaca ünlü turistik noktalarından Jeju Adası'nda kayıp olarak bildirilen 4 kişinin cesedinin 3 gün içinde bulunması, adada bazı kayıp vakalarının yeterli araştırma yapılmadan kapatıldığı iddialarını gündeme getirdi. Özellikle kaybolan bir kişinin cansız bedeninin evine yalnızca yaklaşık 500 metre mesafedeki bir palmiye çiftliğinde 104 gün sonra bulunması kamuoyunda tepkiye yol açarken, iki kayıp dosyasını kişilerin güvende olduğunu doğrulamadan kapattığı öne sürülen bir polis memuru gözaltına alındı. Güney Kore polisi, aylar önce kaybolan 37 yaşındaki Jang Mi-ran için arama başlattı. Jang'ın cesedi, kaybolmasından 104 gün sonra, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki bir palmiye çiftliğinde bulundu.Kayıp dosyası kapatılmıştıYerel basında yer alan haberlerde, polis memuru Bu'nun, Jang'ın kayıp dosyasını kişinin nerede olduğunu doğrulamadan kapattığından şüpheleniliyor. Haberlere göre Bu, Jang'ın erkek arkadaşına telefonda Jang ile görüştüğünü ve Jang'ın erkek arkadaşıyla konuşmak istemediğini söylediğini iddia etti.Polis 'babanız güvende' dedi: 51 gün sonra ölü bulunduÖte yandan cumartesi günü Jeju kentinde 60'lı yaşlarında bir erkeğin cesedi de bulundu. Adam 28 Haziran'da kayıp olarak bildirilmişti. İddialara göre Bu, söz konusu dosyayı da kapatarak aileye adamın "güvende olduğunu ancak ailesine nerede olduğunu söylemek istemediğini" bildirdi.Adamın oğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polise, babamızın güvende olduğunu söylediklerinde inandık ve bekledik. Ancak 51 gün sonra bize geri dönen şey babamın cesedi oldu" dedi.Son günlerde adanın kıyı bölgelerinde bulunan diğer iki cesedin, aynı polis memurunun daha önce ilgilendiği kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.Memurun baktığı yaklaşık 300 dosya inceleniyorMahkeme, polis memuru Bu'yu görevini ihmal etme, resmi elektronik kayıtları tahrif etme ve resmi görevleri engelleme şüpheleriyle gözaltına aldı. Bu, suçlamaları reddederek kayıp kişilerle iletişim kurduğunu savundu.Polis, memurun daha önce ilgilendiği yaklaşık 300 kayıp kişi dosyasını yeniden incelemeye aldı. Yerel basında, yaklaşık 10 dosyanın usulsüz şekilde kapatılmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.Polis teşkilatı ayrıca kayıp vakalarının kapatılmasında bundan böyle üst düzey onay alınmasını kararlaştırdı.Devlet Başkanı Lee'den çağrıGüney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, salı günü düzenlenen kabine toplantısında polis teşkilatındaki disiplin sorunlarının ve kamu güvenliğindeki ihmallerin ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.Lee, polisin devlet kurumları arasında en fazla yetkiye sahip kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Yetkinin büyüklüğüyle orantılı olarak sorumluluk da güçlendirilmelidir" mesajını verdi. Ulusal Polis Şefi Vekili Yoo Jae-seong de parlamentodaki acil oturumda özür dileyerek sistemde sorun bulunduğunu kabul etti.Jeju Adası her yıl milyonlarca turisti ağırlıyorGüney Kore'de geçen yıl 70 bin 814 yetişkin kayıp ihbarı yapıldı. Polis verilerine göre vakaların yüzde 99'u bir ay içinde çözüme kavuşturuluyor.Jeju Adası ise palmiyeleri, plajları ve doğal güzellikleriyle ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri. Ada, geçen yıl 13 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/pakistanda-hastanenin-yenidogan-unitesinde-yangin-15-bebek-hayatini-kaybetti-1108248889.html

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