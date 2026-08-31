Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gazeteci-kemal-ozturk-hakkinda-gozalti-karari-1108383242.html
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gözaltı kararı verildi. Kararın Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T20:07+0300
türki̇ye
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
gazeteci
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
samandağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108383571_0:7:622:357_1920x0_80_0_0_05ad7725601ad79192a1fbc2e5c7d07a.jpg
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi.Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Emniyet birimleri resmi tebligatı yaptılar. Basına gönderilen bilgilerde yazıldığı gibi Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermem isteniyor. Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim. Daha sonra kamuoyuna tekrar açıklama yapacağım. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gozaltina-alinan-gazeteci-tahir-sarikaya-tutuklandi-1107775324.html
türki̇ye
hatay
samandağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108383571_0:3:622:470_1920x0_80_0_0_98e7cd57428a2c74615765a34730e2f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, gazeteci, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, samandağ
gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, gazeteci, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, samandağ

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

19:59 31.08.2026 (güncellendi: 20:07 31.08.2026)
© Fotoğraf : Kemal Öztürk sosyal medyaKemal Öztürk
Kemal Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Fotoğraf : Kemal Öztürk sosyal medya
Abone ol
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gözaltı kararı verildi. Kararın Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alındığı belirtildi.
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Emniyet birimleri resmi tebligatı yaptılar. Basına gönderilen bilgilerde yazıldığı gibi Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermem isteniyor. Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim. Daha sonra kamuoyuna tekrar açıklama yapacağım. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim'' dedi.
Tahir Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
TÜRKİYE
Gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
4 Ağustos, 20:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала