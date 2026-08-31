https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gazeteci-kemal-ozturk-hakkinda-gozalti-karari-1108383242.html
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gözaltı kararı verildi. Kararın Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T20:07+0300
türki̇ye
gözaltı
gözaltı kararı
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gazeteci
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samandağ
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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi.Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Emniyet birimleri resmi tebligatı yaptılar. Basına gönderilen bilgilerde yazıldığı gibi Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermem isteniyor. Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim. Daha sonra kamuoyuna tekrar açıklama yapacağım. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gozaltina-alinan-gazeteci-tahir-sarikaya-tutuklandi-1107775324.html
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gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, gazeteci, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, samandağ
gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, gazeteci, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, samandağ
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
19:59 31.08.2026 (güncellendi: 20:07 31.08.2026)
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gözaltı kararı verildi. Kararın Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alındığı belirtildi.
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Emniyet birimleri resmi tebligatı yaptılar. Basına gönderilen bilgilerde yazıldığı gibi Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermem isteniyor. Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim. Daha sonra kamuoyuna tekrar açıklama yapacağım. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim'' dedi.