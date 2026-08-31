https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gazeteci-kemal-ozturk-hakkinda-gozalti-karari-1108383242.html

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gözaltı kararı verildi. Kararın Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T19:59+0300

2026-08-31T19:59+0300

2026-08-31T20:07+0300

türki̇ye

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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi.Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Emniyet birimleri resmi tebligatı yaptılar. Basına gönderilen bilgilerde yazıldığı gibi Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermem isteniyor. Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim. Daha sonra kamuoyuna tekrar açıklama yapacağım. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/gozaltina-alinan-gazeteci-tahir-sarikaya-tutuklandi-1107775324.html

türki̇ye

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gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, gazeteci, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, samandağ