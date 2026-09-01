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Galatasaray, Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı: 'Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum'
Galatasaray, Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı: 'Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını duyurdu 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T15:00+0300
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spor
deniz daniel gül
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Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a ulaştı.Milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldiAtatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Deniz, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına poz veren genç santrfor, Galatasaray taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.Deniz Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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deniz daniel gül, i̇stanbul, galatasaray
deniz daniel gül, i̇stanbul, galatasaray

Galatasaray, Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı: 'Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum'

15:00 01.09.2026 (güncellendi: 15:30 01.09.2026)
© Adem KutucuDeniz Gül
Deniz Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© Adem Kutucu
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Galatasaray, Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Galatasaray Kulübü, milli oyuncu Deniz Gül ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a ulaştı.

Milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.
Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Deniz, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarına poz veren genç santrfor, Galatasaray taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Deniz Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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