https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/fenerbahcedeki-ayriliklar-canli-yayinda-aciklandi-ucu-de-takimdan-gitti-1108396259.html

Fenerbahçe'deki ayrılıklar canlı yayında açıklandı: Üçü de takımdan gitti

Fenerbahçe'deki ayrılıklar canlı yayında açıklandı: Üçü de takımdan gitti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek üç ayrılığı daha açıkladı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T11:43+0300

2026-09-01T11:43+0300

2026-09-01T11:59+0300

spor

çağlar söyüncü

fenerbahçe

anderson talisca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103738182_0:167:2093:1344_1920x0_80_0_0_a451a4545667b22644adc19981cb91b1.jpg

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, takıma veda edecek 3 futbolcuyu daha duyurdu.Talisca, Söyüncü ve Becao gidiyorSarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayıracağını duyurdu. Kamer'in açıklamaları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/talisca-avusturyada-tarihe-gecti-alex-de-souzayi-asti-1107933469.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çağlar söyüncü, fenerbahçe, anderson talisca