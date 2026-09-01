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Fenerbahçe'deki ayrılıklar canlı yayında açıklandı: Üçü de takımdan gitti
Fenerbahçe'deki ayrılıklar canlı yayında açıklandı: Üçü de takımdan gitti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek üç ayrılığı daha açıkladı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T11:43+0300
2026-09-01T11:59+0300
spor
çağlar söyüncü
fenerbahçe
anderson talisca
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Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, takıma veda edecek 3 futbolcuyu daha duyurdu.Talisca, Söyüncü ve Becao gidiyorSarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayıracağını duyurdu. Kamer'in açıklamaları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/talisca-avusturyada-tarihe-gecti-alex-de-souzayi-asti-1107933469.html
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çağlar söyüncü, fenerbahçe, anderson talisca
çağlar söyüncü, fenerbahçe, anderson talisca

Fenerbahçe'deki ayrılıklar canlı yayında açıklandı: Üçü de takımdan gitti

11:43 01.09.2026 (güncellendi: 11:59 01.09.2026)
© AA / Serhat ÇağdaşÇağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıktı
Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek üç ayrılığı daha açıkladı.
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, takıma veda edecek 3 futbolcuyu daha duyurdu.

Talisca, Söyüncü ve Becao gidiyor

Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayıracağını duyurdu.
Kamer'in açıklamaları şöyle:

"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak. İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

Kayserispor - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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