https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/fransa-islam-konseyi-asiri-sagcilarin-basortusu-hamlesine-tepki-gosterdi-1108403758.html
Fransa İslam Konseyi Ulusal Birlik Partisi'nin başörtüsü hamlesine tepki gösterdi
Fransa İslam Konseyi Ulusal Birlik Partisi'nin başörtüsü hamlesine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Fransa İslam Konseyi, Ulusal Birlik Partisi'nin 2027 cumhurbaşkanı seçimlerini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsü takan kadınlara para cezası... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T14:03+0300
2026-09-01T14:03+0300
2026-09-01T14:15+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
fransa i̇slam konseyi (cfcm)
ulusal birlik partisi (rn)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/17/1043276632_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1ec3a49659b766b6023971df44ad1418.jpg
Fransa İslam Konseyi (CFCM), Ulusal Birlik (RN) partisi siyasetçilerinin kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerine ilişkin yazılı açıklamasında, "Mevcut koşullarda bu tür açıklamalar son derece sorumsuzcadır. Bu sözler, Fransa'nın her yerinde halihazırda hakaret, tehdit, yıldırma, ayrımcılık ve zaman zaman saldırıların mağduru olan kadınları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.CFCM, RN'yi işaret ederek, Fransa gibi bir ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin kamusal alanda kadınların kıyafetlerini denetlemek üzere polis ve jandarma görevlendirmeyi nasıl bir öncelik olarak görebildiğini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.Fransa'da RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy, katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.Tanguy'un bu açıklamaları kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda Ulusal Birlik Partisi'nin seçim vaatleri arasında yer alıyor.Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimlere iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-ordusunda-kriz-kara-kuvvetlerinin-basi-dan-driscoll-istifa-etti-1108403075.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/17/1043276632_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_247da8cc6ce96b06d1535cf81a88752e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emmanuel macron, fransa, fransa i̇slam konseyi (cfcm), ulusal birlik partisi (rn)
emmanuel macron, fransa, fransa i̇slam konseyi (cfcm), ulusal birlik partisi (rn)
Fransa İslam Konseyi Ulusal Birlik Partisi'nin başörtüsü hamlesine tepki gösterdi
14:03 01.09.2026 (güncellendi: 14:15 01.09.2026)
Fransa İslam Konseyi, Ulusal Birlik Partisi'nin 2027 cumhurbaşkanı seçimlerini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsü takan kadınlara para cezası uygulanacağı yönündeki açıklamalarını 'son derece sorumsuzca' olarak nitelendirdi.
Fransa İslam Konseyi (CFCM), Ulusal Birlik (RN) partisi siyasetçilerinin kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerine ilişkin yazılı açıklamasında, "Mevcut koşullarda bu tür açıklamalar son derece sorumsuzcadır. Bu sözler, Fransa'nın her yerinde halihazırda hakaret, tehdit, yıldırma, ayrımcılık ve zaman zaman saldırıların mağduru olan kadınları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.
Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin sözlerini şiddetle kınayan ve kadınların başörtüsü takmasının 'aşırılıkçı bir ideoloji'
gibi sunulmasına karşı çıkan CFCM, devletin "başörtüsü takmayı seçen bir kadını da takmamayı seçen bir kadını da koruması, kadının özgürlüğüne ve tercihine cumhuriyet yasaları çerçevesinde saygı gösterilmesi gerektiğini"
vurguladı.
CFCM, RN'yi işaret ederek, Fransa gibi bir ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin kamusal alanda kadınların kıyafetlerini denetlemek üzere polis ve jandarma görevlendirmeyi nasıl bir öncelik olarak görebildiğini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.
Fransa'da RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy, katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.
Tanguy'un bu açıklamaları kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda Ulusal Birlik Partisi'nin seçim vaatleri arasında yer alıyor.
Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.
İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimlere iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.