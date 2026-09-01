https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/fransa-islam-konseyi-asiri-sagcilarin-basortusu-hamlesine-tepki-gosterdi-1108403758.html

Fransa İslam Konseyi Ulusal Birlik Partisi'nin başörtüsü hamlesine tepki gösterdi

Fransa İslam Konseyi Ulusal Birlik Partisi'nin başörtüsü hamlesine tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Fransa İslam Konseyi, Ulusal Birlik Partisi'nin 2027 cumhurbaşkanı seçimlerini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsü takan kadınlara para cezası... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T14:03+0300

2026-09-01T14:03+0300

2026-09-01T14:15+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

fransa i̇slam konseyi (cfcm)

ulusal birlik partisi (rn)

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Fransa İslam Konseyi (CFCM), Ulusal Birlik (RN) partisi siyasetçilerinin kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerine ilişkin yazılı açıklamasında, "Mevcut koşullarda bu tür açıklamalar son derece sorumsuzcadır. Bu sözler, Fransa'nın her yerinde halihazırda hakaret, tehdit, yıldırma, ayrımcılık ve zaman zaman saldırıların mağduru olan kadınları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.CFCM, RN'yi işaret ederek, Fransa gibi bir ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin kamusal alanda kadınların kıyafetlerini denetlemek üzere polis ve jandarma görevlendirmeyi nasıl bir öncelik olarak görebildiğini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.Fransa'da RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy, katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.Tanguy'un bu açıklamaları kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda Ulusal Birlik Partisi'nin seçim vaatleri arasında yer alıyor.Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimlere iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-ordusunda-kriz-kara-kuvvetlerinin-basi-dan-driscoll-istifa-etti-1108403075.html

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emmanuel macron, fransa, fransa i̇slam konseyi (cfcm), ulusal birlik partisi (rn)