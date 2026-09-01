https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-ordusunda-kriz-kara-kuvvetlerinin-basi-dan-driscoll-istifa-etti-1108403075.html

ABD ordusunda kriz: Kara Kuvvetleri'nin başı Dan Driscoll i̇stifa etti

ABD ordusunda kriz: Kara Kuvvetleri'nin başı Dan Driscoll i̇stifa etti

Sputnik Türkiye

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in üst komuta kademesindeki tasfiyeleri sonrası görevinden ayrıldı. İstifadan önce... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T13:41+0300

2026-09-01T13:41+0300

2026-09-01T13:41+0300

savunma

pete hegseth

donald trump

abd

washington

rusya

kara kuvvetleri

modernizasyon

pentagon

abd kara kuvvetleri

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Pentagon ile Beyaz Saray hattında aylardır perde arkasında tırmanan güç savaşı, en kritik sivil yöneticinin istifasıyla patlak verdi. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Savunma Bakanı (Savaş Bakanı) Pete Hegseth döneminde art arda yaşanan tasfiyeleri gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. İstifa kararını doğrudan ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze yaptığı görüşmede ileten Driscoll’un, ordudaki tecrübeli general açığının yaratacağı felaket tablosunu çizdiği öğrenildi.Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Driscoll'un ordunun muharebe hazırlığına ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine önemli katkılar sunduğunu doğrulamakla yetinirken, ayrılığın arkasındaki krizin perde arkasını Amerikan basını araladı.Beyaz Saray'daki gizli zirve ve tasfiye uyarısıThe Atlantic dergisinin konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı çarpıcı bilgilere göre Driscoll, istifasını sunmadan günler önce Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüştü. Görüşmede Driscoll, Pete Hegseth’in göreve gelmesinden bu yana görevden alınan, istifaya zorlanan ya da terfisi bloke edilen general ve üst düzey subayların listesini tek tek Trump’ın önüne koydu.Kaynaklar, ordudaki kıyımın ulaştığı boyut ve generallerin sayısındaki dramatik düşüş karşısında Trump’ın büyük şaşkınlık ve endişe yaşadığını aktardı. Driscoll'un görüşmede "Çok sayıda tecrübeli komutanın kaybedilmesi halinde ordunun ihtiyaç duyduğu modernizasyon programını gerçekleştirmesi mümkün olamaz" diyerek kapsamlı dönüşüm planının tıkandığını söylediği kaydedildi.Üst komuta kademesinde benzeri görülmemiş boşlukHegseth’in göreve gelmesiyle birlikte ABD ordusunda peş peşe kritik görevden almalar yaşandı. Nisan ayında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Randy George görevden uzaklaştırılırken, haziran ayında ise ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Christopher Donahue görevini bıraktı.Driscoll’un istifasıyla birlikte 450 binden fazla aktif personeli bulunan ABD Kara Kuvvetleri, hem Senato onaylı en üst düzey sivil yöneticisinden hem de en üst düzey askerî liderinden yoksun kalarak tarihin en kritik yönetim boşluklarından biriyle baş başa kaldı.Pentagon'daki Hegseth doktrini tartışma yarattıSavunma Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra ordu içindeki çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarını lağveden ve komuta kademesini hızla değiştiren Pete Hegseth'in hamleleri sonucu, general sayısı yakın tarihin en dip seviyesine geriledi.Şubat 2025’te göreve gelen, Irak gazisi ve asker kökenli 39 yaşındaki Dan Driscoll ise özellikle insansız hava araçları (İHA) ve yeni nesil savaş teknolojilerinin orduya entegrasyonunu savunuyordu. İki isim arasında askeri atamalar ve stratejik reformlar üzerinden aylardır süren derin gerilim, ABD savunma mekanizmasında dengeleri tamamen altüst eden bir istifayla son buldu.

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pete hegseth, donald trump, abd, washington, rusya, kara kuvvetleri, modernizasyon, pentagon, abd kara kuvvetleri, abd