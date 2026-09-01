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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/eski-ingiltere-basbakani-keir-starmer-milletvekilliginden-de-istifa-edecegini-acikladi-1108406291.html
Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanlığı görevinden ayrılan Keir Starmer, Londra'daki Holborn ve St Pancras seçim bölgesini temsil eden milletvekilliği görevini de bırakacağını... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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İngiltere eski Başbakanı Keir Starmer, milletvekilliği görevinden de ayrılacağını açıkladı. Starmer, 11 yıldır temsil ettiği Holborn ve St Pancras seçim bölgesindeki milletvekilliği görevini bırakacağını, bu kararın ardından bölgede ara seçim yapılacağını duyurdu.Camden New Journal gazetesine yaptığı açıklamada Starmer, seçim bölgesini temsil etmenin kendisi için "büyük bir onur ve ayrıcalık" olduğunu belirterek artık görevi bir halefine devretmeye hazır olduğunu ifade etti.Starmer, bundan sonraki dönemde çalışmalarını uluslararası ilişkilere yoğunlaştıracağını söyledi. Eski başbakan, özellikle savunma, güvenlik, ticaret ve teknoloji konularına odaklanacağını belirtti.Starmer ayrıca, uzun süredir üzerinde çalıştığı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını da sürdüreceğini kaydetti.Başbakanlık görevinden de ayrılmıştıStarmer, Temmuz ayında istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrılmıştı. Starmer, daha önce yaptığı açıklamalarda bir sonraki genel seçime kadar milletvekili olarak görevini sürdüreceğini söylemişti.İngiltere İşçi Partisi'nin güçlü olduğu seçim bölgelerinden biri olan Holborn ve St Pancras'daki ara seçimin tarihi, Starmer'ın Avam Kamarası'ndaki koltuğundan resmen ayrılmasının ardından belirlenecek.Starmer, 2024 genel seçiminde bölgede 11 binden fazla oy farkıyla milletvekili seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/andy-burnham-kimdir-ingiltere-basbakani-andy-burnham-kac-yasinda-nereli-1107424785.html
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keir starmer, i̇ngiltere
keir starmer, i̇ngiltere

Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıkladı

15:09 01.09.2026
© REUTERS Jack TaylorKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© REUTERS Jack Taylor
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İngiltere Başbakanlığı görevinden ayrılan Keir Starmer, Londra'daki Holborn ve St Pancras seçim bölgesini temsil eden milletvekilliği görevini de bırakacağını açıkladı. Starmer, bundan sonraki çalışmalarına uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarında odaklanacağını belirtti.
İngiltere eski Başbakanı Keir Starmer, milletvekilliği görevinden de ayrılacağını açıkladı. Starmer, 11 yıldır temsil ettiği Holborn ve St Pancras seçim bölgesindeki milletvekilliği görevini bırakacağını, bu kararın ardından bölgede ara seçim yapılacağını duyurdu.
Camden New Journal gazetesine yaptığı açıklamada Starmer, seçim bölgesini temsil etmenin kendisi için "büyük bir onur ve ayrıcalık" olduğunu belirterek artık görevi bir halefine devretmeye hazır olduğunu ifade etti.
Starmer, bundan sonraki dönemde çalışmalarını uluslararası ilişkilere yoğunlaştıracağını söyledi. Eski başbakan, özellikle savunma, güvenlik, ticaret ve teknoloji konularına odaklanacağını belirtti.
Starmer ayrıca, uzun süredir üzerinde çalıştığı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını da sürdüreceğini kaydetti.

Başbakanlık görevinden de ayrılmıştı

Starmer, Temmuz ayında istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrılmıştı. Starmer, daha önce yaptığı açıklamalarda bir sonraki genel seçime kadar milletvekili olarak görevini sürdüreceğini söylemişti.
İngiltere İşçi Partisi'nin güçlü olduğu seçim bölgelerinden biri olan Holborn ve St Pancras'daki ara seçimin tarihi, Starmer'ın Avam Kamarası'ndaki koltuğundan resmen ayrılmasının ardından belirlenecek.
Starmer, 2024 genel seçiminde bölgede 11 binden fazla oy farkıyla milletvekili seçilmişti.
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