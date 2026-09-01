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Çin, Stubb’un Rusya’nın nükleer silahlarına ilişkin sözlerini doğrulamadı
Çin, Stubb’un Rusya’nın nükleer silahlarına ilişkin sözlerini doğrulamadı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un Pekin’in nükleer silahlar konusunda Rusya üzerinde etkide bulunmaya hazır olduğu yönündeki... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T19:33+0300
2026-09-01T19:33+0300
dünya
çin dışişleri bakanlığı
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finlandiya
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un Çin’in nükleer silahlar meselesinde Rusya üzerinde “etki” uygulamaya hazır olduğunu ifade ettiği yönündeki açıklamasını doğrulamadı.Guancha’nın haberine göre Guo düzenlediği basın toplantısında, bir Ukraynalı gazetecinin Stubb’un sözleriyle ilgili sorusu üzerine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Finlandiya’ya yaptığı son ziyarete ilişkin gerekli açıklamanın daha önce yayıтlandığını söyledi.Guo, “Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Finlandiya’ya gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili Çin tarafı gerekli bilgiyi zaten yayıтladı” dedi.Pekin’in Ukrayna’daki çatışma ve nükleer meselelerdeki tutumunun “tutarlı ve net” olduğunu vurgulayan Guo, Çin’in barış görüşmelerinin ilerletilmesi ve krize siyasi çözüm bulunması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/peskov-putin-si-gorusmesi-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1108377654.html
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çin dışişleri bakanlığı, rusya, çin, wang yi, alexander stubb, finlandiya, nükleer silah
çin dışişleri bakanlığı, rusya, çin, wang yi, alexander stubb, finlandiya, nükleer silah

Çin, Stubb’un Rusya’nın nükleer silahlarına ilişkin sözlerini doğrulamadı

19:33 01.09.2026
© Sputnik / Alexander VilfÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© Sputnik / Alexander Vilf
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un Pekin’in nükleer silahlar konusunda Rusya üzerinde etkide bulunmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını doğrulamadı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un Çin’in nükleer silahlar meselesinde Rusya üzerinde “etki” uygulamaya hazır olduğunu ifade ettiği yönündeki açıklamasını doğrulamadı.
Guancha’nın haberine göre Guo düzenlediği basın toplantısında, bir Ukraynalı gazetecinin Stubb’un sözleriyle ilgili sorusu üzerine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Finlandiya’ya yaptığı son ziyarete ilişkin gerekli açıklamanın daha önce yayıтlandığını söyledi.
Guo, “Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Finlandiya’ya gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili Çin tarafı gerekli bilgiyi zaten yayıтladı” dedi.
Pekin’in Ukrayna’daki çatışma ve nükleer meselelerdeki tutumunun “tutarlı ve net” olduğunu vurgulayan Guo, Çin’in barış görüşmelerinin ilerletilmesi ve krize siyasi çözüm bulunması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
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