https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/peskov-putin-si-gorusmesi-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1108377654.html
Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti
Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lidr Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T16:55+0300
2026-08-31T16:55+0300
2026-08-31T16:56+0300
dünya
rusya
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dmitriy peskov
vladimir putin
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çin
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görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti.Liderlerin Bişkek'te gerçekleştirdikleri görüşme hakkında Rus basınına bilgi veren Peskov, Ukrayna krizinin kısaca ele alındığını, uluslararası gündemin de Putin ve Şi arasındaki görüşmenin başlıca odağı olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kremlin-sozcusu-peskov-kievin-tutumu-nedeniyle-ukraynadaki-catismanin-dondurulmasi-mumkun-degil-1107545816.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şi cinping, görüşme
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şi cinping, görüşme
Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti
16:55 31.08.2026 (güncellendi: 16:56 31.08.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lidr Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti.
Liderlerin Bişkek'te gerçekleştirdikleri görüşme hakkında Rus basınına bilgi veren Peskov, Ukrayna krizinin kısaca ele alındığını, uluslararası gündemin de Putin ve Şi arasındaki görüşmenin başlıca odağı olmadığını ifade etti.
Görüşme geleneksel olarak çok yapıcı ve dostane bir atmosferde gerçekleşti. Hem Şi hem de Putin birbirlerine güveniyor ve bu karşılıklı güveni en zorlu konuları ele almak için kullanıyor.