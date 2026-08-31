Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/peskov-putin-si-gorusmesi-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1108377654.html
Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti
Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lidr Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T16:55+0300
2026-08-31T16:56+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
çin
şi cinping
görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108377265_0:0:698:394_1920x0_80_0_0_31c435e7a70ab7500527df3de8ca7603.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti.Liderlerin Bişkek'te gerçekleştirdikleri görüşme hakkında Rus basınına bilgi veren Peskov, Ukrayna krizinin kısaca ele alındığını, uluslararası gündemin de Putin ve Şi arasındaki görüşmenin başlıca odağı olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kremlin-sozcusu-peskov-kievin-tutumu-nedeniyle-ukraynadaki-catismanin-dondurulmasi-mumkun-degil-1107545816.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108377265_61:0:666:454_1920x0_80_0_0_7e9820c2cfba56fc829ca08745304bec.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şi cinping, görüşme
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, çin, şi cinping, görüşme

Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti

16:55 31.08.2026 (güncellendi: 16:56 31.08.2026)
© Sputnik / Кристина СоловьёваVladimir Putin ve Şi Cinping Bişkek'te
Vladimir Putin ve Şi Cinping Bişkek'te - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Кристина Соловьёва
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lidr Putin ve Çinli mevkidaşı Şi arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti.
Liderlerin Bişkek'te gerçekleştirdikleri görüşme hakkında Rus basınına bilgi veren Peskov, Ukrayna krizinin kısaca ele alındığını, uluslararası gündemin de Putin ve Şi arasındaki görüşmenin başlıca odağı olmadığını ifade etti.

Görüşme geleneksel olarak çok yapıcı ve dostane bir atmosferde gerçekleşti. Hem Şi hem de Putin birbirlerine güveniyor ve bu karşılıklı güveni en zorlu konuları ele almak için kullanıyor.

Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın 'dondurulması' mümkün değil
25 Temmuz, 20:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала