https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/cayonu-tepesinde-9-bin-yillik-madencilik-atolyesi-bulundu-1108398892.html

Çayönü Tepesi'nde 9 bin yıllık madencilik atölyesi bulundu

Çayönü Tepesi'nde 9 bin yıllık madencilik atölyesi bulundu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yürütülen 2026 kazılarında M.Ö. 6 bin 900–6 bin 800 yıllarına tarihlenen 9 bin yıllık madencilik atölyesi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:27+0300

2026-09-01T12:27+0300

2026-09-01T12:27+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

güneydoğu anadolu

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108399034_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_e6e3519b300e0c0db46f0cede14859f2.jpg

İnsanlığın avcı-toplayıcılıktan yerleşik düzene geçtiği en kritik coğrafyalardan biri olan Güneydoğu Anadolu'da, tarihin karanlıkta kalan üretim evrelerine ışık tutacak olağanüstü bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Çayönü Tepesi kazılarında, M.Ö. 6 bin 900–6 bin 800 dönemine ait yaklaşık 5 metrekarelik son derece gelişmiş bir madencilik işliği keşfedildiğini açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkan bu atölye, madencilik teknolojisinin binlerce yıllık köklerini gözler önüne seriyor.5 metrekarelik gizemli üretim alanı çözülüyorYerleşmenin batı kesiminde açığa çıkarılan madencilik mekânı, Neolitik Çağ insanının mimari ve üretim dehasını somutlaştırıyor. Yaklaşık 5 metrekarelik işliğin çevresinde en az 6 dikme deliği ve merkezinde taş döşemeli çalışma alanı belirlendi. Dikme delikleri, alanın güneş ve doğa koşullarından korunması amacıyla bilinçli şekilde bir gölgelikle örtüldüğünü kanıtlıyor.Atölyenin tam merkezinde 18, yakın çevresinde 24-25 adet olmak üzere toplamda 42 adet malakit ve bakır buluntu ele geçirildi. Ele geçen kalıntılar arasında ham malakit parçaları, yarı işlenmiş örnekler, zanaat eseri bakır boncuklar ve çeşitli metal objeler yer alıyor.2 bin yıllık madencilik geleneğinin kanıtıBuluntuların yalnızca ham maddeyle sınırlı kalmayıp yarı mamul ve bitmiş ürün basamaklarını aynı anda barındırması, uzmanlaşmış bir iş gücünü tescilliyor. Çayönü'nde ilk maden kullanımının M.Ö. 9100 yılına kadar uzandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, yeni keşifle birlikte bölgedeki madencilik geleneğinin 2 bin yıl boyunca kesintisiz sürdüğünün belgelendiğini vurguladı.Yeni veriler, tarih öncesi dönemde rastgele yapılan denemelerin aksine, belirli alanlarda organize ve aşamalı bir zanaat uzmanlaşmasının yürütüldüğünü ortaya koyuyor.Proto-Hassuna kültürü ve kültürel süreklilik2026 kazı sezonu, yerleşimin kültürel katmanlarına dair ezber bozan başka ipuçları da sundu. İşliğin bulunduğu batı alanda, Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’in erken safhalarına ve Proto-Hassuna kültürüne ait yüksek nitelikli seramikler gün yüzüne çıkarıldı.M.Ö. 6800–6600 aralığına tarihlenen buluntuların kesin yaş tayini, sürdürülen Karbon-14 (C-14) ve arkeometrik analizlerle netleştirilecek. Mimari bütünlüğü, ham maddeden süs eşyasına uzanan üretim zincirini aynı bağlamda sunması sebebiyle keşif, Çayönü'nün en hayati arkeolojik halkalarından biri kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/erken-evren-teorisi-yikildi-bilinmeyen-fizik-kuralini-james-webb-buldu-buyuk-patlama-hic-yasanmamis-1108390804.html

güneydoğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet nuri ersoy, güneydoğu anadolu, kültür ve turizm bakanlığı, türkiye, yılsonu2026