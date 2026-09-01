https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bati-medyasi-abd-iranin-tek-bir-saldirisini-puskurtmek-icin-80den-fazla-patriot-fuzesi-kullandi-1108406970.html

Batı medyası: ABD, İran'ın tek bir saldırısını püskürtmek için 80'den fazla Patriot füzesi kullandı

Batı medyası: ABD, İran'ın tek bir saldırısını püskürtmek için 80'den fazla Patriot füzesi kullandı

Sputnik Türkiye

Amerikalı askerlerin 30 Ağustos gecesi ABD’nin Ürdün'deki tesislerine düzenlenen İran saldırısını püskürtmek için 80'den fazla önleyici Patriot füzesi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T15:28+0300

2026-09-01T15:28+0300

2026-09-01T15:28+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd

patriot

military watch magazine

pentagon

washington

ürdün

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108406446_0:31:1279:750_1920x0_80_0_0_e5dd821da1fb821987faa6ce39370c58.png

ABD merkezli askeri analiz dergisi Military Watch Magazine’in (MWM) hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD birlikleri, 30 Ağustos gecesi Ürdün'deki ABD hedeflerine yönelik tek bir İran saldırısını püskürtmek için 80'den fazla Patriot füzesi kullandı, böylece bu tür füzelerin oluşturduğu Amerikan füze cephaneliğinin yüzde 10’undan fazlasını tüketti.Habere göre, saldırının püskürtülmesi için Almanya'nın Ansbach kentinden aktarılan iki Patriot füze bataryası kullanıldı. MWM’nin iddiasına göre, İran’ın her bir balistik füzesine karşılık yaklaşık dört önleyici füze fırlatıldı.Bu yüksek tüketimin Patriot füzelerinin kıtlığı göz önüne alındığında özellikle hassas bir durum oluşturduğuna dikkat çekilen haberde, İran'ın taktiklerinin Amerikan hava savunmasını yıpratacak şekilde hesaplandığı, balistik bir füzenin hedefini ıskalasa bile ABD'yi onu engellemek için kıt olan mühimmatlardan birkaçını harcamaya zorladığı ifade edildi.Patriot füze stoklarının son saldırıdan önce bile ciddi şekilde azaldığını belirten dergi, İran'a karşı askeri harekatın ilk beş gününde bile ABD’nin 800'den fazla önleyici füze tükettiğini, Temmuz ayına gelindiğindeyse stokların Pentagon'un gerekli gördüğü seviyenin yüzde 25'ine kadar gerilediğini vurguladı.MWM, Washington’un füze kıtlığı nedeniyle yurt dışından ek füzeler temin etmek, ayrıca müttefiklerine yapılan bazı silah teslimatlarını askıya almak ve hava savunma sistemlerini diğer yönlerden aktarmak zorunda kaldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bati-basini-iran-savasi-nedeniyle-abdnin-avrupadaki-patriot-stoklari-kritik-seviyenin-de-altinda-1108318162.html

i̇ran

abd

washington

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, abd, patriot, military watch magazine, pentagon, washington, ürdün