Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bati-basini-iran-savasi-nedeniyle-abdnin-avrupadaki-patriot-stoklari-kritik-seviyenin-de-altinda-1108318162.html
Batı basını: İran savaşı nedeniyle ABD'nin Avrupa’daki Patriot stokları kritik seviyenin de altında
Batı basını: İran savaşı nedeniyle ABD'nin Avrupa’daki Patriot stokları kritik seviyenin de altında
Sputnik Türkiye
Avrupa'daki bir ABD savunma yetkilisinin The Associated Press ajansına verdiği bilgiye göre, ABD ordusu İran ile savaş nedeniyle Avrupa'da ‘kritik seviyenin ötesinde’ bir Patriot kıtlığı yaşıyor.
2026-08-28T13:37+0300
2026-08-28T13:37+0300
dünya
patriot
abd
i̇ran
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071279957_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d0f103cbf3834f0485c5bdd1c4e97e10.jpg
ABD'li savunma yetkilisinin hassas askeri konuları tartışmak üzere isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuştuğu belirtildi ve yetkilinin Amerikan ordusunun Avrupa'da "kesinlikle yeterli Patriot'a sahip olmadığını" söyledi.Haberde, "Ukraynalı yetkililer Rus füze saldırılarına karşı korunmak için daha fazla Patriot yalvarırken, ABD'nin Ukrayna'ya daha önce yaptığı transferler Amerikan önleyici füze tedarikinin bir kısmını tüketti" ifadeleri yer aldı.İki yetkili, ajansa Avrupa'daki ABD ordusunun orta menzilli bir balistik füze olan Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) konusunda da kritik eksikliklerle mücadele ettiğini söyledi.İran savaşında yüzde 65'i kullanıldıWashington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) danışman olan emekli ABD Deniz Yarbayı Mark Cancian, Biden yönetimi sırasında ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 600 önleyici füze sağladığını söyledi.Ancak CSIS'e göre en büyük harcama, ABD Patriotlarının yüzde 65'inin kullanıldığı ve ülkenin 2 bin 330 önleyici füzesinden yaklaşık bin 500'ünün harcandığı İran çatışması sırasında gerçekleşti. Cancian, Avrupa'ya gönderilecekler de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 600 füzenin üretilmesi gerektiğini ve 2030 yılı için yılda 2 bin Patriot füzesi üretim hedefi konulduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/maliyetler-artiyor-abd-ordusu-daha-az-patriot-fuzesi-alacak-1107884572.html
i̇ran
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071279957_0:0:1069:801_1920x0_80_0_0_30bb9b74c4789b0f389bf4195f7ff8f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
patriot, abd, i̇ran, batı
patriot, abd, i̇ran, batı

Batı basını: İran savaşı nedeniyle ABD'nin Avrupa’daki Patriot stokları kritik seviyenin de altında

13:37 28.08.2026
© AP PhotoPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AP Photo
Abone ol
Avrupa'daki bir ABD savunma yetkilisinin The Associated Press ajansına verdiği bilgiye göre, ABD ordusu İran ile savaş nedeniyle Avrupa'da 'kritik seviyenin ötesinde' bir Patriot kıtlığı yaşıyor.
ABD'li savunma yetkilisinin hassas askeri konuları tartışmak üzere isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuştuğu belirtildi ve yetkilinin Amerikan ordusunun Avrupa'da "kesinlikle yeterli Patriot'a sahip olmadığını" söyledi.
Haberde, "Ukraynalı yetkililer Rus füze saldırılarına karşı korunmak için daha fazla Patriot yalvarırken, ABD'nin Ukrayna'ya daha önce yaptığı transferler Amerikan önleyici füze tedarikinin bir kısmını tüketti" ifadeleri yer aldı.
İki yetkili, ajansa Avrupa'daki ABD ordusunun orta menzilli bir balistik füze olan Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) konusunda da kritik eksikliklerle mücadele ettiğini söyledi.

İran savaşında yüzde 65'i kullanıldı

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) danışman olan emekli ABD Deniz Yarbayı Mark Cancian, Biden yönetimi sırasında ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 600 önleyici füze sağladığını söyledi.
Ancak CSIS'e göre en büyük harcama, ABD Patriotlarının yüzde 65'inin kullanıldığı ve ülkenin 2 bin 330 önleyici füzesinden yaklaşık bin 500'ünün harcandığı İran çatışması sırasında gerçekleşti. Cancian, Avrupa'ya gönderilecekler de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 600 füzenin üretilmesi gerektiğini ve 2030 yılı için yılda 2 bin Patriot füzesi üretim hedefi konulduğunu söyledi.
Ракета ЗРК Patriot PAC-3 MSE запускается из пусковой установки MEADS - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
SAVUNMA
Maliyetler artıyor: ABD ordusu daha az Patriot füzesi alacak
10 Ağustos, 08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала