https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bati-basini-iran-savasi-nedeniyle-abdnin-avrupadaki-patriot-stoklari-kritik-seviyenin-de-altinda-1108318162.html
Batı basını: İran savaşı nedeniyle ABD'nin Avrupa’daki Patriot stokları kritik seviyenin de altında
Batı basını: İran savaşı nedeniyle ABD'nin Avrupa’daki Patriot stokları kritik seviyenin de altında
Sputnik Türkiye
Avrupa'daki bir ABD savunma yetkilisinin The Associated Press ajansına verdiği bilgiye göre, ABD ordusu İran ile savaş nedeniyle Avrupa'da ‘kritik seviyenin ötesinde’ bir Patriot kıtlığı yaşıyor.
2026-08-28T13:37+0300
2026-08-28T13:37+0300
2026-08-28T13:37+0300
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ABD'li savunma yetkilisinin hassas askeri konuları tartışmak üzere isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuştuğu belirtildi ve yetkilinin Amerikan ordusunun Avrupa'da "kesinlikle yeterli Patriot'a sahip olmadığını" söyledi.Haberde, "Ukraynalı yetkililer Rus füze saldırılarına karşı korunmak için daha fazla Patriot yalvarırken, ABD'nin Ukrayna'ya daha önce yaptığı transferler Amerikan önleyici füze tedarikinin bir kısmını tüketti" ifadeleri yer aldı.İki yetkili, ajansa Avrupa'daki ABD ordusunun orta menzilli bir balistik füze olan Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) konusunda da kritik eksikliklerle mücadele ettiğini söyledi.İran savaşında yüzde 65'i kullanıldıWashington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) danışman olan emekli ABD Deniz Yarbayı Mark Cancian, Biden yönetimi sırasında ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 600 önleyici füze sağladığını söyledi.Ancak CSIS'e göre en büyük harcama, ABD Patriotlarının yüzde 65'inin kullanıldığı ve ülkenin 2 bin 330 önleyici füzesinden yaklaşık bin 500'ünün harcandığı İran çatışması sırasında gerçekleşti. Cancian, Avrupa'ya gönderilecekler de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 600 füzenin üretilmesi gerektiğini ve 2030 yılı için yılda 2 bin Patriot füzesi üretim hedefi konulduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/maliyetler-artiyor-abd-ordusu-daha-az-patriot-fuzesi-alacak-1107884572.html
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patriot, abd, i̇ran, batı
patriot, abd, i̇ran, batı
Batı basını: İran savaşı nedeniyle ABD'nin Avrupa’daki Patriot stokları kritik seviyenin de altında
Avrupa'daki bir ABD savunma yetkilisinin The Associated Press ajansına verdiği bilgiye göre, ABD ordusu İran ile savaş nedeniyle Avrupa'da 'kritik seviyenin ötesinde' bir Patriot kıtlığı yaşıyor.
ABD'li savunma yetkilisinin hassas askeri konuları tartışmak üzere isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuştuğu belirtildi ve yetkilinin Amerikan ordusunun Avrupa'da "kesinlikle yeterli Patriot'a sahip olmadığını" söyledi.
Haberde, "Ukraynalı yetkililer Rus füze saldırılarına karşı korunmak için daha fazla Patriot yalvarırken, ABD'nin Ukrayna'ya daha önce yaptığı transferler Amerikan önleyici füze tedarikinin bir kısmını tüketti" ifadeleri yer aldı.
İki yetkili, ajansa Avrupa'daki ABD ordusunun orta menzilli bir balistik füze olan Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) konusunda da kritik eksikliklerle mücadele ettiğini söyledi.
İran savaşında yüzde 65'i kullanıldı
Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) danışman olan emekli ABD Deniz Yarbayı Mark Cancian, Biden yönetimi sırasında ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 600 önleyici füze sağladığını söyledi.
Ancak CSIS'e göre en büyük harcama, ABD Patriotlarının yüzde 65'inin kullanıldığı ve ülkenin 2 bin 330 önleyici füzesinden yaklaşık bin 500'ünün harcandığı İran çatışması sırasında gerçekleşti. Cancian, Avrupa'ya gönderilecekler de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 600 füzenin üretilmesi gerektiğini ve 2030 yılı için yılda 2 bin Patriot füzesi üretim hedefi konulduğunu söyledi.