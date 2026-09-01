https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/balata-spreyiyle-motosikletini-temizledi-bir-kivilcim-ikinci-ve-ucuncu-derece-yaniklara-yol-acti-1108408724.html

Balata spreyiyle motosikletini temizledi: Bir kıvılcım ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açtı

Balata spreyiyle motosikletini temizledi: Bir kıvılcım ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açtı

Sputnik Türkiye

Iğdır’da 18 yaşındaki Muhammet Duman, motosikletinin zincirini ve vücuduna bulaşan yağı balata spreyiyle temizledikten sonra sigara yakmak için çakmağını... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T16:37+0300

2026-09-01T16:37+0300

2026-09-01T16:37+0300

türki̇ye

sprey

motosiklet

erzurum

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Iğdır’da motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizleyen 18 yaşındaki Muhammet Duman, daha sonra sigara yakmak için çakmağını çaktığı sırada meydana gelen parlamada yaralandı. Vücudunu alevlerin sardığı Duman’ın kollarında, bacaklarında, boynunda ve göğsünde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluştu.Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayın ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.Vücuduna bulaşan yağı da balata spreyiyle temizlediKentte bir oto tamir servisinde kalfa olarak çalışan Duman, evin deposunda bulunan motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlemek istedi.Duman, motosikletini temizledikten sonra el, kol ve bacaklarına bulaşan yağ ve kiri gidermek için de balata spreyi kullandı. Sprey kutusunu bıraktıktan sonra sigara yakmak amacıyla çakmağını çaktığı sırada meydana gelen parlamayla vücudunu alevler sardı.Ailesinin yardımıyla hastaneye götürülen Duman’ın kollarında, bacaklarında, boynunda ve göğsünde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluştu.'Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum'Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavisi devam eden Duman, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:"Temizlikten sonra sprey kutusunu yan tarafa bırakıp sigara yakmak istedim, çakmağı çakınca vücudum birden alev aldı. Sonra annem geldi, kısa şort giymiştim, bacaklarıma ve boynuma alevler sıçradı. Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum."Duman, balata spreyini el, kol ve bacaklarına bulaşan yağları temizlemek amacıyla da kullandığını belirtti.'Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin'Vücudunda derin yanıklar oluştuğunu anlatan Duman, yaşadığı olayın ardından balata spreyi kullanımı konusunda uyarıda bulundu:"Ellerim yandı, bacaklarım ağır yandı. Yıllardır bu işin içindeyim, balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum. Kötü bir durum, başka yara olsa sorun değil ama yanık yarası çok zor, ağrılı ve insanın canını çok acıtıyor. Kimse evinde bulundurmasın, ateşin olduğu yerlere yaklaşmasın. Kapalı ortamda kullanınca baş dönmesi de yapıyor. Kapalı ortamda, evin deposundaydım. Motosikleti temizliyordum başım da dönüyordu, çakmağı çaktığım gibi yandım. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin. Herkes dikkatli olsun."Duman, Yanık Tedavi Merkezi’ndeki doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle yakından ilgilendiğini de dile getirdi.Doktordan balata spreyi uyarısıYanık Tedavi Merkezi doktorlarından Mehmet Zeki Gürgür, balata spreyi kaynaklı yanık vakalarının sık gelmeye başladığına dikkati çekti. Gürgür, son haftalarda bu nedenle iki hastayı tedavi ettiklerini bildirdi.Balata spreyinin en küçük bir kıvılcımda alev alabileceğine işaret eden Gürgür, şu uyarıda bulundu:"Bu kimyasallar en küçük bir kıvılcımda hemen alev alabiliyor. Hastamız balata spreyinin yanıcı madde olduğunu bilmiyormuş. Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım, kesinlikle evde bulundurmayalım, profesyonel ekiplerce kullanılmasını öneriyoruz. Bunlar yanıcı kimyasal madde, hastamızın ikinci ve üçüncü derece yanıkları vardı, tedavisini yaptık. Pansumanlarını yeniledik, kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html

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