https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bakan-simsek-yanginda-olen-yegeninin-taziyesine-katildi-1108415700.html

Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı

Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T21:55+0300

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'yla birlikte Batman'a geldi.Bakan Şimşek, 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani'nin Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyesine katıldı.Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi'nin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/batmanda-spor-salonunda-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-10-kisi-yaralandi-1108350658.html

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