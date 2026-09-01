https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bakan-simsek-yanginda-olen-yegeninin-taziyesine-katildi-1108415700.html
Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı
Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T21:55+0300
2026-09-01T21:55+0300
2026-09-01T21:55+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
batman
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
taziye
taziye ziyareti
cenaze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108415539_0:88:2910:1725_1920x0_80_0_0_12e0dac0a8f73e12fa205d2cf43341ef.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'yla birlikte Batman'a geldi.Bakan Şimşek, 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani'nin Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyesine katıldı.Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi'nin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/batmanda-spor-salonunda-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-10-kisi-yaralandi-1108350658.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108415539_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_44d58b11b88647078a5fa2f700cadee1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine, batman, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, taziye, taziye ziyareti, cenaze, cenaze evi
mehmet şimşek, hazine, batman, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, taziye, taziye ziyareti, cenaze, cenaze evi
Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için taziye ziyaretinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'yla birlikte Batman'a geldi.
Bakan Şimşek, 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani'nin Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyesine katıldı.
Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi'nin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.