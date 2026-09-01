Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bakan-simsek-yanginda-olen-yegeninin-taziyesine-katildi-1108415700.html
Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı
Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T21:55+0300
2026-09-01T21:55+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
batman
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
taziye
taziye ziyareti
cenaze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108415539_0:88:2910:1725_1920x0_80_0_0_12e0dac0a8f73e12fa205d2cf43341ef.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'yla birlikte Batman'a geldi.Bakan Şimşek, 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani'nin Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyesine katıldı.Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi'nin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/batmanda-spor-salonunda-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-10-kisi-yaralandi-1108350658.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108415539_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_44d58b11b88647078a5fa2f700cadee1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine, batman, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, taziye, taziye ziyareti, cenaze, cenaze evi
mehmet şimşek, hazine, batman, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, taziye, taziye ziyareti, cenaze, cenaze evi

Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı

21:55 01.09.2026
© AA / İbrahim ToprakHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için taziye ziyaretinde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için taziye ziyaretinde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / İbrahim Toprak
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için taziye ziyaretinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'yla birlikte Batman'a geldi.
Bakan Şimşek, 30 Ağustos'ta özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani'nin Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyesine katıldı.
Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi'nin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Batman'da spor salonunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
TÜRKİYE
Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
30 Ağustos, 19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала