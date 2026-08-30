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Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda çıkan yangına itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Ekiplerce salonda bulunan kişiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak 2 kişi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ekrem Canalp, "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.Batman Valiliği'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı bilgisi verildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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batman, yangın, spor salonu
batman, yangın, spor salonu

Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

19:20 30.08.2026 (güncellendi: 19:31 30.08.2026)
© AA / Ahmet IşıkBatman'da spor salonunda yangın
Batman'da spor salonunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / Ahmet Işık
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Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda çıkan yangına itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Ekiplerce salonda bulunan kişiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak 2 kişi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ekrem Canalp, "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.
Batman Valiliği'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı bilgisi verildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Olayın ilk anından itibaren Vali Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.
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