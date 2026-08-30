https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/batmanda-spor-salonunda-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-10-kisi-yaralandi-1108350658.html

Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T19:20+0300

2026-08-30T19:20+0300

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Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda çıkan yangına itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Ekiplerce salonda bulunan kişiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak 2 kişi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ekrem Canalp, "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.Batman Valiliği'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı bilgisi verildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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