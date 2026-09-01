https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/av-sezonu-acildi-balikcilar-aglarini-denize-birakti-1108387848.html

Av sezonu açıldı: Balıkçılar ağlarını denize bıraktı

Av sezonu açıldı: Balıkçılar ağlarını denize bıraktı

Sputnik Türkiye

Balıkçılar yeni av sezonuna başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sezonun başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T00:54+0300

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türki̇ye

numan kurtulmuş

tbmm

balık

balık sezonu

balık tutmak

balık-ekmek tekneleri

et ve balık kurumu

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Denizlerde uygulanan 5 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, 2026-2027 su ürünleri av sezonunu ''Vira Bismillah” diyerek açtı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sezonun başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kurtulmuş, ''Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/karadenizde-palamut-avi-yuz-guldurdu-tezgahta-yerini-aldi-1108055914.html

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numan kurtulmuş, tbmm, balık, balık sezonu, balık tutmak, balık-ekmek tekneleri, et ve balık kurumu