Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/karadenizde-palamut-avi-yuz-guldurdu-tezgahta-yerini-aldi-1108055914.html
Karadeniz'de palamut avı yüz güldürdü: Tezgahta yerini aldı
Karadeniz'de palamut avı yüz güldürdü: Tezgahta yerini aldı
Sputnik Türkiye
Karadeniz'de küçük ölçekli teknelerle geleneksel yöntemlerle avcılık yapmak için denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Tezgahlarda palamut yerini... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T15:09+0300
2026-08-17T15:09+0300
türki̇ye
karadeniz
sinop
balık sezonu
palamut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108055446_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_b117d24e91928e41392eab362bc0f9a9.jpg
Türkiye'de balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonunu beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15-31 Ağustos tarihlerinde izin verdiği küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladıkları palamutlar yüz güldürdü. Sinop'ta denize açılan teknelerin bol miktarda avladığı palamut tezgahlarda da yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutun bol olduğunu belirtirken tezgahta 200 liraya satılan palamut büyük ilgi gördü. Palamut bol coşkusuSinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, şu anda Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını söyledi. Palamut avının bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay sürmesini beklediklerini ifade etti.Denize çıkan balıkçıların eli boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, "Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz." dedi.Sezonda daha da ucuzlayacakBalıkçı İbrahim Coşkun da geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını anımsatarak, vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini dile getirdi.Avcılığın güzel gittiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/balikcilik-sezonu-kapaniyor-15-nisanda-aglar-toplaniyor-1104957451.html
türki̇ye
karadeniz
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108055446_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_2de0491e685facdab715b64db9df0f97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karadeniz, sinop, balık sezonu, palamut
karadeniz, sinop, balık sezonu, palamut

Karadeniz'de palamut avı yüz güldürdü: Tezgahta yerini aldı

15:09 17.08.2026
© Gökhan Güçüklüoğlusinop balık avı
sinop balık avı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Gökhan Güçüklüoğlu
Abone ol
Karadeniz'de küçük ölçekli teknelerle geleneksel yöntemlerle avcılık yapmak için denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Tezgahlarda palamut yerini alırken tanesi 200 liradan satışa çıktı.
Türkiye'de balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonunu beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15-31 Ağustos tarihlerinde izin verdiği küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladıkları palamutlar yüz güldürdü. Sinop'ta denize açılan teknelerin bol miktarda avladığı palamut tezgahlarda da yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutun bol olduğunu belirtirken tezgahta 200 liraya satılan palamut büyük ilgi gördü.
© Gökhan Güçüklüoğlusinop balık avı
sinop balık avı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
sinop balık avı
© Gökhan Güçüklüoğlu

Palamut bol coşkusu

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, şu anda Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını söyledi. Palamut avının bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay sürmesini beklediklerini ifade etti.
Denize çıkan balıkçıların eli boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, "Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz." dedi.
© Gökhan Güçüklüoğlusinop balık avı
sinop balık avı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
sinop balık avı
© Gökhan Güçüklüoğlu

Sezonda daha da ucuzlayacak

Balıkçı İbrahim Coşkun da geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını anımsatarak, vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini dile getirdi.
Avcılığın güzel gittiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor."
Batı Karadeniz'de balıkçılar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
TÜRKİYE
Balıkçılık sezonu kapanıyor: 15 Nisan’da ağlar toplanıyor
12 Nisan, 18:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала