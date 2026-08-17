https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/karadenizde-palamut-avi-yuz-guldurdu-tezgahta-yerini-aldi-1108055914.html
Karadeniz'de palamut avı yüz güldürdü: Tezgahta yerini aldı
Karadeniz'de palamut avı yüz güldürdü: Tezgahta yerini aldı
Sputnik Türkiye
Karadeniz'de küçük ölçekli teknelerle geleneksel yöntemlerle avcılık yapmak için denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Tezgahlarda palamut yerini... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonunu beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15-31 Ağustos tarihlerinde izin verdiği küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladıkları palamutlar yüz güldürdü. Sinop'ta denize açılan teknelerin bol miktarda avladığı palamut tezgahlarda da yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutun bol olduğunu belirtirken tezgahta 200 liraya satılan palamut büyük ilgi gördü. Palamut bol coşkusuSinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, şu anda Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını söyledi. Palamut avının bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay sürmesini beklediklerini ifade etti.Denize çıkan balıkçıların eli boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, "Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz." dedi.Sezonda daha da ucuzlayacakBalıkçı İbrahim Coşkun da geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını anımsatarak, vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini dile getirdi.Avcılığın güzel gittiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/balikcilik-sezonu-kapaniyor-15-nisanda-aglar-toplaniyor-1104957451.html
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karadeniz, sinop, balık sezonu, palamut
karadeniz, sinop, balık sezonu, palamut
Karadeniz'de palamut avı yüz güldürdü: Tezgahta yerini aldı
Karadeniz'de küçük ölçekli teknelerle geleneksel yöntemlerle avcılık yapmak için denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Tezgahlarda palamut yerini alırken tanesi 200 liradan satışa çıktı.
Türkiye'de balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonunu beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15-31 Ağustos tarihlerinde izin verdiği küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladıkları palamutlar yüz güldürdü. Sinop'ta denize açılan teknelerin bol miktarda avladığı palamut tezgahlarda da yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutun bol olduğunu belirtirken tezgahta 200 liraya satılan palamut büyük ilgi gördü.
Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, şu anda Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını söyledi. Palamut avının bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay sürmesini beklediklerini ifade etti.
Denize çıkan balıkçıların eli boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, "Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz." dedi.
Sezonda daha da ucuzlayacak
Balıkçı İbrahim Coşkun da geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını anımsatarak, vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini dile getirdi.
Avcılığın güzel gittiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor."