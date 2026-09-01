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Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı
Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı
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Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik operasyonunda aralarında 2 belediye çalışanının bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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antalya, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık
antalya, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık

Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı

02:51 01.09.2026
© AApolis, tutuklama
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA
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Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik operasyonunda aralarında 2 belediye çalışanının bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kemal Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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