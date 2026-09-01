https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/antalyada-evrakta-sahtecilik-ve-nitelikli-dolandiricilik-aralarinda-belediye-calisanlarinin-oldugu-1108388111.html

Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı

Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik operasyonunda aralarında 2 belediye çalışanının bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T02:51+0300

2026-09-01T02:51+0300

2026-09-01T02:51+0300

türki̇ye

antalya

cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gazeteci-kemal-ozturk-hakkinda-gozalti-karari-1108383242.html

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antalya, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık