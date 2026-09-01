https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/antalyada-evrakta-sahtecilik-ve-nitelikli-dolandiricilik-aralarinda-belediye-calisanlarinin-oldugu-1108388111.html
Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı
Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik operasyonunda aralarında 2 belediye çalışanının bulunduğu 4 zanlı tutuklandı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T02:51+0300
2026-09-01T02:51+0300
2026-09-01T02:51+0300
türki̇ye
antalya
cumhuriyet başsavcılığı
dolandırıcılık
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gazeteci-kemal-ozturk-hakkinda-gozalti-karari-1108383242.html
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antalya, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık
antalya, cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık
Antalya’da evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık: Aralarında belediye çalışanlarının olduğu 4 zanlı tutuklandı
Antalya’nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik operasyonunda aralarında 2 belediye çalışanının bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç, E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.