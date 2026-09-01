https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/amerikan-basini-pentagon-sosyal-medya-icin-gizlice-askeri-influencerlar-istihdam-ediyor-1108402906.html

Amerikan basını: Pentagon sosyal medya için gizlice 'askeri influencerlar' istihdam ediyor

Amerikan basını: Pentagon sosyal medya için gizlice 'askeri influencerlar' istihdam ediyor

Sputnik Türkiye

Pentagon'un gizlice, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip ‘muhafazakar’ askeri influencerlar aracılığıyla, Trump yönetiminin eleştirmenlerini hedef aldığını iddia edildi.

2026-09-01T13:40+0300

2026-09-01T13:40+0300

2026-09-01T13:40+0300

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ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Pentagon, açıklanmayan hükümet görevleri için büyük bir sosyal medya takipçi kitlesine sahip 'muhafazakar görüşlü askeri geçmişe sahip kişileri' işe aldı. Gazete, bu influencerların ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görüşlerini desteklerken, Trump yönetiminin eleştirmenlerine saldırdığını iddia etti.Haber, ABD yönetiminin "uyanışçı" (woke) ideoloji olarak adlandırdığı şeyi ordudan ayırma çabası ve medya ile uzun süredir devam eden çatışmaları arasında geldi.'Emekli albaylar da aralarında'Post'a göre, işe alınanlar arasında emekli Hava Kuvvetleri Albayı Rob Maness ve emekli Kara Kuvvetleri Albayları Kurt Schlichter ve Thomas Anderson bulunuyor. ''Resmi sivil hesaplar verildi'Üçüne de resmi sivil e-posta hesapları verildiği ve Pentagon personel şefi Anthony Tata'nın ofisine atandıkları bildirildi. Post gazetesine göre, ekibine "kültür savaşı sorunlarıyla" ilgilenme görevi verildi. Bu görevler arasında askeri kolejlerin "uyanışçı" ideoloji açısından incelenmesi de yer alıyor.Pentagon, geçen eylül ayında basın erişim kurallarını sıkılaştırdı. Ayrıca, bilgi sızdıran yetkilileri tespit etmek için yalan dedektörü testleri kullanmayı da düşündüğü bildirildi.Bu sırada önde gelen medya kuruluşları Pentagon'un gazetecilere getirdiği kısıtlamaları reddetti. ABD Savunma Bakanlığı'nın yeni kurallarına göre gazeteciler yalnızca onay verilen bilgileri haberleştirmeyi kabul etmezse binada dolaşmalarına izin verilmiyor. Birçok akredite gazeteci geçen yıl ABD Savunma Bakanlığı binasını terk etmişti.Trump'ın 'sızdıranlar aranıyor' çıkışıBu ayın başlarında Trump, İran'a karşı savaşın ABD'nin kritik füze ve hava savunma önleyici stoklarını önemli ölçüde azalttığı yönündeki haberlere de sert tepki göstererek, herhangi bir kıtlık olmadığını ısrarla belirtti.Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, "Bu hain açıklamaları 'sızdıranlar' aranıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek!" demişti.

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