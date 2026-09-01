https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/almanya-120-bin-kamyon-soforu-ariyor-sinav-turkce-yapiliyor-maaslar-ise-2-bin-800-eurodan-basliyor-1108403449.html

Almanya 120 bin kamyon şoförü arıyor: Sınav Türkçe yapılıyor maaşlar ise 2 bin 800 Euro'dan başlıyor

Almanya 120 bin kamyon şoförü arıyor: Sınav Türkçe yapılıyor maaşlar ise 2 bin 800 Euro'dan başlıyor

Sputnik Türkiye

Almanya'da 120 bin kamyon şoförü açığı yaşandığı belirtilirken çeşitli ülkelerden şoför aranıyor. Mesleki yeterlilik sınavının artık Türkçe yapılması ve... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T13:52+0300

2026-09-01T13:52+0300

2026-09-01T13:52+0300

ekonomi̇

almanya

kamyon şoförleri

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Almanya’da verilere göre 120 binin üzerinde kamyon şoförü açığı yaşanırken, bu açığı kapatmak için bazı yeni düzenlemeler hayata geçti. Mesleki yeterlilik sınavının Türkçe dahil 9 dilde yapılması talebi artırdı. Türkiye'den hafta sonunda sadece 200 başvuru yapıldığı belirtilirken kurum sisteminde işlemlerinin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför bulunduğu dile getiriliyor. Kamyon şoförü maaşlarının ise 2 bin 800 Euro ile 4 bin 500 Euro arasında değişiyor. Sektörde şoför sıkıntısı yaşanıyorAlman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) verilerine göre ülkede, 120 binin üzerinde kamyon şoförüne ihtiyaç duyuluyor. Sürücülerin yaklaşık üçte biri 55 yaşın üzerinde. Her yıl 30-35 bin kişi emekli olurken sektöre yalnızca 15-20 bin yeni sürücü katılıyor. Bu da sıkıntının büyümesine neden oluyor. Artık sınavlar Türkçe yapılıyorYabancı sürücülerin sektöre girişini kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre yürürlüğe giren yönetmelikle, kamyon, tır veya otobüs şoförlüğü için zorunlu olan 'Kod 95' yani 'mesleki yeterlilik' (Fahrerqualifizierungsnachweis) hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı artık Türkçe dahil dokuz yabancı dilde yapılabiliyor. Daha önce sınavın yalnızca Almanca yapılması, dil seviyesi yeterli olmayan sürücüler için süreci 3-4 aya kadar uzatıyor ve bu sürede adaylar çalışamadıkları için yaşam giderlerini kendileri karşılıyordu. Türkçe sınav imkanı bu bekleme süresini kısaltacak.Türkiye'den ilgi yüksekTV100'ün haberine göre, düzenlemeyle birlikte Türkiye'den ilgi hızla arttık. Sadece bir hafta sonunda 200 yeni başvuru gelirken, kurum sisteminde işlemlerinin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför bulunuyor.Almanya'daki sürücü açığı yalnızca uzun yol uluslararası seferlerle sınırlı değil; depolar, fabrikalar ve marketler arasında kısa mesafeli dağıtım yapan sürücülere de yoğun talep var.Türk ehliyeti yeterli mi?Başvurular özellikle C (kamyon) ve CE (çekici ve römorklu ağır vasıta) sınıfı ehliyet sahiplerinden geliyor. D sınıfı (otobüs) ehliyeti olanlar ise yolcu iletişimi nedeniyle genellikle B2 düzeyinde Almanca istendiğinden bazıları kamyon taşımacılığına yöneliyor. Türk ehliyeti tek başına Almanya'da profesyonel şoförlük yapmak için yeterli değil.Adayların ehliyetlerini Alman ehliyetine çevirmeleri (Umschreibung) ve ardından Kod 95 yeterliliğini almaları gerekiyor.Kamyon şoförleri ne kadar maaş alacak?Almanya'da tır ve kamyon şoförleri için aylık brüt ücretler 2 bin 800 ile 4 bin 500 euro arasında değişiyor. Ücret; eyalet, şirket, güzergah, taşınan yük, deneyim ve gece çalışmasına göre farklılık gösteriyor.İşe başlayanlar ailesini de beraberinde götürebilecekİş sözleşmesi imzalayan sürücüler, eş ve çocuklarını yanlarında götürebiliyor. Eş için A1 düzeyinde Almanca aranırken çocuklarda dil şartı yok. Bazı işverenler konaklama imkanı da sunuyor. İki yıl içinde B1 Almanca öğrenenler, süresiz oturuma başvurabiliyor.

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almanya, kamyon şoförleri