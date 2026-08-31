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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/batan-geminin-kaptaninin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-meteoroloji-verisinde-sikinti-yoktu-1108359626.html
Batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Meteoroloji verisinde sıkıntı yoktu'
Batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Meteoroloji verisinde sıkıntı yoktu'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı.Mahkemeye çıkarıldılarGirne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başlayacağını duyurdu.Gemi kaptanı ifadesinde ne dedi?Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.Belge istendiMahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.Girne açıklarında alabora olan gemiKuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/girne-aciklarinda-icinde-279-kisinin-bulundugu-yolcu-gemisi-batti-ters-donerek-alabora-oldu-1108347769.html
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kktc, türkiye, ifade

Batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Meteoroloji verisinde sıkıntı yoktu'

11:19 31.08.2026 (güncellendi: 11:33 31.08.2026)
© Harun ÖzalpKuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Harun Özalp
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Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarıldılar

© Harun ÖzalpKuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
© Harun Özalp
Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.
Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.
© Harun ÖzalpKuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
© Harun Özalp
Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Gemi kaptanı ifadesinde ne dedi?

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Belge istendi

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.
259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.
18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Girne açıklarında, içinde 279 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı: Ölü ve yaralılar var
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