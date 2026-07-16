https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/otomobillerde-yeni-otv-donemi-basliyor-kriterler-degisti-1107308928.html

Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor: Kriterler değişti

Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor: Kriterler değişti

Sputnik Türkiye

Binek araçlarda ÖTV oranlarının belirlenmesinde 'çekiş sistemi' kriterinin de kullanılmasına karar verildi. Bu düzenlemeyle birlikte farklı vergilendirme... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T16:26+0300

2026-07-16T16:26+0300

2026-07-16T16:26+0300

ekonomi̇

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

otomobil

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde motor silindir hacmiyle birlikte "çekiş sistemi" kriterinin de kullanılmasının kabul edildiği belirtildi. Farklı vergilendirme yapılabilmesinin önü açıldıNTV'nin haberine göre, önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.Söz konusu düzenleme ile 4x2 ve 4x4 araçların farklı ÖTV oranlarına tabi olabileceği aktarıldı. Şu an için vergi oranlarında doğrudan bir değişiklik olmadığı belirtilirken düzenlemenin, çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açtığı kaydedildi. Dolayısıyla ÖTV belirlenirken yalnızca motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacağı öğrenildi.

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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), otomobil