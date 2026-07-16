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Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor: Kriterler değişti
Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor: Kriterler değişti
Sputnik Türkiye
Binek araçlarda ÖTV oranlarının belirlenmesinde 'çekiş sistemi' kriterinin de kullanılmasına karar verildi. Bu düzenlemeyle birlikte farklı vergilendirme... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:26+0300
2026-07-16T16:26+0300
ekonomi̇
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
otomobil
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde motor silindir hacmiyle birlikte "çekiş sistemi" kriterinin de kullanılmasının kabul edildiği belirtildi. Farklı vergilendirme yapılabilmesinin önü açıldıNTV'nin haberine göre, önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.Söz konusu düzenleme ile 4x2 ve 4x4 araçların farklı ÖTV oranlarına tabi olabileceği aktarıldı. Şu an için vergi oranlarında doğrudan bir değişiklik olmadığı belirtilirken düzenlemenin, çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açtığı kaydedildi. Dolayısıyla ÖTV belirlenirken yalnızca motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacağı öğrenildi.
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), otomobil
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), otomobil

Otomobillerde yeni ÖTV dönemi başlıyor: Kriterler değişti

16:26 16.07.2026
© AP Photo / David ZalubowskiAraçlar
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / David Zalubowski
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Binek araçlarda ÖTV oranlarının belirlenmesinde 'çekiş sistemi' kriterinin de kullanılmasına karar verildi. Bu düzenlemeyle birlikte farklı vergilendirme yapılabilmesinin önü açıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde motor silindir hacmiyle birlikte "çekiş sistemi" kriterinin de kullanılmasının kabul edildiği belirtildi.

Farklı vergilendirme yapılabilmesinin önü açıldı

NTV'nin haberine göre, önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.
Söz konusu düzenleme ile 4x2 ve 4x4 araçların farklı ÖTV oranlarına tabi olabileceği aktarıldı. Şu an için vergi oranlarında doğrudan bir değişiklik olmadığı belirtilirken düzenlemenin, çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açtığı kaydedildi. Dolayısıyla ÖTV belirlenirken yalnızca motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacağı öğrenildi.
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