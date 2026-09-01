Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/adalet-bakani-gurlek-yunanistan-adalet-bakani-sayin-floridis-ile-adalet-alanindaki-is-birligimizi-1108415936.html
Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik
Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki iş birliğini değerlendirdikleri bir video konferans görüşmesi yaptıklarını belirtti. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T22:14+0300
2026-09-01T22:15+0300
dünya
akın gürlek
yunanistan
yorgos floridis
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.Adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini aktaran Bakan Gürlek, görüşmeye dair şu bilgileri verdi:Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirten Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bakan-simsek-yanginda-olen-yegeninin-taziyesine-katildi-1108415700.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, yunanistan, yorgos floridis, türkiye
akın gürlek, yunanistan, yorgos floridis, türkiye

Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik

22:14 01.09.2026 (güncellendi: 22:15 01.09.2026)
© AAAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA
Abone ol
Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki iş birliğini değerlendirdikleri bir video konferans görüşmesi yaptıklarını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini aktaran Bakan Gürlek, görüşmeye dair şu bilgileri verdi:

Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık.

Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirten Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yangında yaşamını yitiren 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için taziye ziyaretinde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
TÜRKİYE
Bakan Şimşek, yangında ölen yeğeninin taziyesine katıldı
21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала