https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/adalet-bakani-gurlek-yunanistan-adalet-bakani-sayin-floridis-ile-adalet-alanindaki-is-birligimizi-1108415936.html

Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik

Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki iş birliğini değerlendirdikleri bir video konferans görüşmesi yaptıklarını belirtti. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T22:14+0300

2026-09-01T22:14+0300

2026-09-01T22:15+0300

dünya

akın gürlek

yunanistan

yorgos floridis

türkiye

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.Adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini aktaran Bakan Gürlek, görüşmeye dair şu bilgileri verdi:Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirten Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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