https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/adalet-bakani-gurlek-yunanistan-adalet-bakani-sayin-floridis-ile-adalet-alanindaki-is-birligimizi-1108415936.html
Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik
Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki iş birliğini değerlendirdikleri bir video konferans görüşmesi yaptıklarını belirtti. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-01T22:14+0300
2026-09-01T22:15+0300
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akın gürlek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.Adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini aktaran Bakan Gürlek, görüşmeye dair şu bilgileri verdi:Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirten Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bakan-simsek-yanginda-olen-yegeninin-taziyesine-katildi-1108415700.html
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akın gürlek, yunanistan, yorgos floridis, türkiye
akın gürlek, yunanistan, yorgos floridis, türkiye
Bakan Gürlek: Yunanistan Adalet Bakanı sayın Floridis ile adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik
22:14 01.09.2026 (güncellendi: 22:15 01.09.2026)
Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki iş birliğini değerlendirdikleri bir video konferans görüşmesi yaptıklarını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini aktaran Bakan Gürlek, görüşmeye dair şu bilgileri verdi:
Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık.
Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirten Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.