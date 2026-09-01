https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-orta-dogudaki-vatandaslarina-guvenlik-uyarisi-yayimladi-1108415385.html
ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayımladı
ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayımladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki Amerikalıları uçuş iptalleri ve seyahat aksamaları konusunda uyararak dikkatli olmaları... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T21:23+0300
2026-09-01T21:23+0300
2026-09-01T21:23+0300
dünya
abd
dışişleri bakanlığı
ortadoğu
i̇ran
savaş
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savaş gemisi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.Bakanlık, bölgede bulunan Amerikalılara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.Açıklamada, İran ve İran destekli grupların dünya genelinde ABD çıkarlarını ve Amerikalıları hedef alabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html
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abd, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, uçak
abd, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, uçak
ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayımladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki Amerikalıları uçuş iptalleri ve seyahat aksamaları konusunda uyararak dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.
Bakanlık, bölgede bulunan Amerikalılara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.
Açıklamada, İran ve İran destekli grupların dünya genelinde ABD çıkarlarını ve Amerikalıları hedef alabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.