“Venezuela’daki petrol anlaşması sömürgeleşmeyi artıracak, Irak’a benzer bir mekanizma dayatılıyor”

“Trump iki tip sahadan bahsediyor. Anlaşma da bu iki tip sahayı kapsıyor. Bunlardan biri halihazırda düşük verimli de olsa çalışmakta olan sahalar. Bunlar ağırlıklı olarak Çinli firmaların kontrolünde. Bir de açılacak rezerv saptanmış bölgeler var. Rezerv saptanmış ancak açılmamış bölgeler zaten çok büyük maliyet gerektirdiği için onları kısa vadede düşünmenin anlamı yok. Çinli firmaların bulunduğu işletilmekte olan bölgeleri düşünebiliriz. Bunlar bölgeden çıkarılmak isteniyor. Buraya da yaptırım yapmak zorunda kalacaklar. Bu Çin ile ABD arasında ikinci bir gerilim de yaratacak. Bu yaşanırsa İran sahası gibi alanlarda Çin bu kadar çekingen davranmayabilir. Çin Dışişleri Bakanlığı, ‘İran’dan petrol almaya devam edeceğiz’ diyor. Yani restleşme yükselebilir. Çin bu dediğinin arkasında durursa ABD için fiili bir kazançtan ziyade Çin ile olan gerilimi büyütecek bir atmosfer yaratılır. Venezeula’ya el koymak ABD’nin düşündüğü kadar karlı ve rahat olmayacak. Venezuela içinde toplum sokağa çıkarsa ABD’nin eli bu başlıkta da sıkışır. ABD bunun önlemini alıyor gibi gözüküyor. Venezuela’ya iki bin asker konuşlandırılmış durumda. Havalimanlarına dönük kontrol de sağlanmış durumda. Venezuela havalimanları ABD’nin kullanabileceği alan haline getirilmiş durumda. Kimi limanlar da ABD kontrolünde. Bunlar, ülke içindeki huzursuzluğu artıracak başlıklar. Rodriguez ve ABD için işler istedikleri gibi gitmeyebilir. Rodriguez’in siyasi kariyeri son bulabilir. Trump’ın anlattığı gibi bir atmosfer yok. Devrimci damar olmadığı sürece kestirmeci bir yol bulunduğu an büyük işlere kalkışmak kolay olmuyor. ABD’yi karşıya almak Chavez gibi devrimci bir damar gerektiriyor. ABD Venezuela’yı iyi sıkıştırdı. Rodriguez Maduro’nun başına gelenin kendi başına geleceğinden korkuyor olabilir. Rodriguez ülkeyi stabil tutabileceği bir denklem arayışında diye düşünüyorum ancak bunun pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Bu iş Venezuela için riskli ve çatışmalı bir yere doğru gidiyor. ABD’nin ülke içinde ciddi bir yapılanması var. Bu anlaşmaya Venezuela’dan ortak ettikleri kişi bir yandna kara para aklama işleriyle tanınan bir isim. Bunlara bakınca halk örgütlenmesi, ABD ve arada kalan Rodriguez görünüyor. Rodriguez ABD’ye bu örgütlenmeyi boyun eğdirmeye çalışan bir pozisyon almış gibi gözüküyor. Bu çatışmanın ilerleyen dönemde güçleneceğini düşünüyorum. İnsanların devlet desteğine muhtaç hale geldiği bir dönemde Rodriguez’in ‘artık paramız olacak’ gerekçesi paranın ülkeye gelmediği anlaşılınca halkta öfke yaratacak. Sonbaharla beraber ABD için de Rodriguez için de çok kolay atlatılamayacak bir süreç başlayacakmış gibi gözüküyor”