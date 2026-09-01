https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-anketi-trumpin-politikalari-halktan-destek-gormuyor-1108410552.html

ABD anketi: Trump'ın politikaları halktan destek görmüyor

ABD anketi: Trump'ın politikaları halktan destek görmüyor

Sputnik Türkiye

Yapılan yeni bir anket, Amerikalıların çoğunluğunun Donald Trump'ın Kanada ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmasına ve Ontario Gölü'nün adını 'Amerika... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T17:19+0300

2026-09-01T17:19+0300

2026-09-01T17:19+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik son hamleleri Amerikan kamuoyunda çoğunluk desteği bulmadı. Pazar günü sona eren üç günlük Reuters/Ipsos anketinde, Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerinin artırılmasına ve Ontario Gölü'nün adının değiştirilmesine ilişkin görüşler soruldu.ABD ile uzun yıllardır önemli ticaret ortaklarından biri olan Kanada arasındaki anlaşmazlık, iki ülkenin ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından büyüdü. Trump geçen hafta Kanada'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırma talimatı verdi.Tarifeye yüzde 57 karşı çıktıAnkete katılan Amerikalıların yalnızca yüzde 20'si Kanada ürünlerine daha yüksek gümrük vergisi uygulanmasını destekledi. Katılımcıların yüzde 57'si uygulamaya karşı çıkarken, yüzde 21'i net bir görüş bildirmedi. Yaklaşık her beş kişiden biri ise gelişmeden haberdar olmadığını söyledi.Tarife tartışması, ABD'de yaşam maliyetinin seçmenlerin en önemli gündem maddesi olduğu bir dönemde yaşanıyor. Hane halkları, Trump'ın şubatta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından yükselen benzin fiyatlarının oluşturduğu mali baskıyla karşı karşıya.Trump'ın Cumhuriyetçi müttefikleri 3 Kasım'daki ara seçimlerde Kongredeki çoğunluklarını korumaya çalışacak. Ancak Trump'ın onay oranı son haftalarda siyasi kariyerinin en düşük seviyelerinde seyrediyor.'Amerika Gölü' adına da destek yokTrump, geçen perşembe Kuzey Amerika'daki beş Büyük Göl'den biri olan Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi.Ancak karar yalnızca ABD federal kurumlarının kullanımını kapsıyor. Kanada, uluslararası kuruluşlar ve diğer kurumlar Ontario Gölü adını kullanmaya devam edebilecek.Reuters/Ipsos anketinde bu karar da çoğunluk desteği bulmadı. Amerikalıların yalnızca yüzde 14'ü isim değişikliğini desteklerken, yüzde 63'ü karşı çıktı.Trump daha önce Kanada'yı ABD'nin 51'inci eyaleti haline getirme tehdidinde bulunmuştu. Ayrıca ikinci başkanlık döneminin başladığı Ocak 2025'te Meksika Körfezi'nin ABD'deki resmi kullanımını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirme talimatı vermişti.Çevrim içi ve ülke genelinde yapılan Reuters/Ipsos anketine 1.023 ABD'li yetişkin katıldı. Araştırmanın hata payı 4 puan olarak açıklandı.

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