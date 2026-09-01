https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/4-yildir-kayip-olarak-araniyordu-genc-kadinin-cesedi-esenyurtta-bulundu-1108404341.html

4 yıldır kayıp olarak aranıyordu: Genç kadının cesedi Esenyurt'ta bulundu

4 yıldır kayıp olarak aranıyordu: Genç kadının cesedi Esenyurt'ta bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 4 yıldır kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım isimli kadının cesedi boş bir arazide gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T14:22+0300

2026-09-01T14:22+0300

2026-09-01T14:22+0300

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kayıp

cinayet

kadın cinayeti

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrılan ve 2022 yılından beri haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın cesedi 4 yıl sonra Esenyurt'ta bir arazide gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Dosyası raftan indirildi bütün veriler tek tek ele alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan araştırmada, Yıldırım'ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi. Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiği tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca F.D'nin 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.6 kişi gözaltına alındıElde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla bağlantılı olduğu ve konu hakkında bilgisi bulunduğu değerlendirilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Sinop'ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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esenyurt, kayıp, cinayet, kadın cinayeti