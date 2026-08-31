https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/hafta-sonu-biraz-fazla-uyumak-kalbi-koruyabilir-arastirma-ideal-sureyi-acikladi-1108379047.html
Hafta sonu biraz fazla uyumak kalbi koruyabilir: Araştırma ideal süreyi açıkladı
Hafta sonu biraz fazla uyumak kalbi koruyabilir: Araştırma ideal süreyi açıkladı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, hafta içi eksik kalan uykunun hafta sonu 1-2 saat fazladan uyuyarak telafi edilmesinin yüksek tansiyon olasılığını azaltabileceğini ortaya... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T17:36+0300
2026-08-31T17:36+0300
2026-08-31T17:36+0300
sağlik
uyku
dinlenme tesisi
tansiyon
kalp sağlığı
hafta sonu
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Hafta sonları biraz daha uzun uyumanın sanılanın aksine sağlık açısından faydalı olabileceği ortaya çıktı. Kore Üniversitesi araştırmacıları, hafta içindeki uyku eksikliğini hafta sonu telafi etmenin yüksek tansiyon görülme olasılığıyla ilişkisini inceledi.Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) Almanya'nın Münih kentindeki yıllık kongresinde sunulan araştırma, Güney Kore'de 40 bin 727 yetişkinin 2016-2023 yılları arasındaki verilerine dayanıyor.Araştırmacılar, katılımcıların hafta sonları hafta içine kıyasla ne kadar fazla uyuduklarını karşılaştırdı. Sonuçlara göre hafta sonu telafi uykusu, yüksek tansiyon görülme olasılığında yüzde 6'lık düşüşle ilişkilendirildi.En belirgin faydanın ise hafta sonları yaklaşık 1 saat 37 dakika daha fazla uyuyanlarda görüldüğü belirtildi. Bu grupta yüksek tansiyon görülme olasılığı yüzde 9 daha düşük bulundu.Fiziksel olarak hareketsiz kişilerde de hafta sonu telafi uykusunun yüksek tansiyon görülme olasılığında yüzde 6.9'luk düşüşle ilişkili olduğu tespit edildi.Fazla uyumak faydayı tersine çevirebilirAraştırmanın yazarı Kore Üniversitesinden Nawon Lee, yetersiz uykunun vücut üzerinde ek yük oluşturduğunu, bunun da kalp ve damarların daha fazla çalışmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabileceğini belirtti.Lee, hafta boyunca yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu biraz daha fazla uyudukları için kendilerini suçlu hissetmemeleri gerektiğini söyledi. Ancak telafi uykusunun aşırıya kaçmasının uyku düzenini ve vücudun biyolojik saatini bozabileceği, bunun da elde edilen faydayı azaltabileceği uyarısında bulundu.Araştırmacılara göre en uygun telafi süresi yaklaşık 1-2 saat. Çalışmanın sonuçları henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmadı.Önceki araştırmada kalp hastalığı riski yüzde 20 daha düşüktüBulgular, hafta sonu telafi uykusunun kalp sağlığıyla ilişkisini inceleyen önceki araştırmalarla da benzerlik gösteriyor.Avrupa Kardiyoloji Derneğinin 2024'te Londra'da düzenlenen kongresinde sunulan ve 90 binden fazla kişinin incelendiği başka bir araştırmada, hafta sonları en fazla telafi uykusu alan kişilerde kalp hastalığı geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu belirlenmişti.Bununla birlikte bilimsel çalışmalar, hafta sonu uykusunun hafta boyunca düzenli ve yeterli uyumanın tamamen yerini alamayacağını gösteriyor. Genel olarak yetişkinler için geceleri 7 ila 9 saat uyku öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bilim-insanlari-acikladi-alkol-birakildiktan-sonra-karaciger-neden-iyilesmiyor-1108372873.html
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uyku, dinlenme tesisi, tansiyon, kalp sağlığı, hafta sonu
uyku, dinlenme tesisi, tansiyon, kalp sağlığı, hafta sonu
Hafta sonu biraz fazla uyumak kalbi koruyabilir: Araştırma ideal süreyi açıkladı
Yeni bir araştırma, hafta içi eksik kalan uykunun hafta sonu 1-2 saat fazladan uyuyarak telafi edilmesinin yüksek tansiyon olasılığını azaltabileceğini ortaya koydu. En belirgin fayda, yaklaşık 1 saat 37 dakikalık ek uykuda görüldü.
Hafta sonları biraz daha uzun uyumanın sanılanın aksine sağlık açısından faydalı olabileceği ortaya çıktı. Kore Üniversitesi araştırmacıları, hafta içindeki uyku eksikliğini hafta sonu telafi etmenin yüksek tansiyon görülme olasılığıyla ilişkisini inceledi.
Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) Almanya'nın Münih kentindeki yıllık kongresinde sunulan araştırma, Güney Kore'de 40 bin 727 yetişkinin 2016-2023 yılları arasındaki verilerine dayanıyor.
Araştırmacılar, katılımcıların hafta sonları hafta içine kıyasla ne kadar fazla uyuduklarını karşılaştırdı. Sonuçlara göre hafta sonu telafi uykusu, yüksek tansiyon görülme olasılığında yüzde 6'lık düşüşle ilişkilendirildi.
En belirgin faydanın ise hafta sonları yaklaşık 1 saat 37 dakika daha fazla uyuyanlarda görüldüğü belirtildi. Bu grupta yüksek tansiyon görülme olasılığı yüzde 9 daha düşük bulundu.
Fiziksel olarak hareketsiz kişilerde de hafta sonu telafi uykusunun yüksek tansiyon görülme olasılığında yüzde 6.9'luk düşüşle ilişkili olduğu tespit edildi.
Fazla uyumak faydayı tersine çevirebilir
Araştırmanın yazarı Kore Üniversitesinden Nawon Lee, yetersiz uykunun vücut üzerinde ek yük oluşturduğunu, bunun da kalp ve damarların daha fazla çalışmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabileceğini belirtti.
Lee, hafta boyunca yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu biraz daha fazla uyudukları için kendilerini suçlu hissetmemeleri gerektiğini söyledi. Ancak telafi uykusunun aşırıya kaçmasının uyku düzenini ve vücudun biyolojik saatini bozabileceği, bunun da elde edilen faydayı azaltabileceği uyarısında bulundu.
Araştırmacılara göre en uygun telafi süresi yaklaşık 1-2 saat. Çalışmanın sonuçları henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmadı.
Önceki araştırmada kalp hastalığı riski yüzde 20 daha düşüktü
Bulgular, hafta sonu telafi uykusunun kalp sağlığıyla ilişkisini inceleyen önceki araştırmalarla da benzerlik gösteriyor.
Avrupa Kardiyoloji Derneğinin 2024'te Londra'da düzenlenen kongresinde sunulan ve 90 binden fazla kişinin incelendiği başka bir araştırmada, hafta sonları en fazla telafi uykusu alan kişilerde kalp hastalığı geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu belirlenmişti.
Bununla birlikte bilimsel çalışmalar, hafta sonu uykusunun hafta boyunca düzenli ve yeterli uyumanın tamamen yerini alamayacağını gösteriyor. Genel olarak yetişkinler için geceleri 7 ila 9 saat uyku öneriliyor.