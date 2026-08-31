https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/vucuttaki-ikinci-kalp-baldir-kaslarini-calistirmak-neden-onemli-1108371293.html

Vücuttaki 'ikinci kalp': Baldır kaslarını çalıştırmak neden önemli?

Vücuttaki 'ikinci kalp': Baldır kaslarını çalıştırmak neden önemli?

Sputnik Türkiye

Baldır kasları , bacaklardaki kanın yerçekimine karşı kalbe geri dönmesine yardımcı olarak dolaşımda önemli bir rol oynuyor. Uzmanların 'vücudun ikinci kalbi'... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T14:36+0300

2026-08-31T14:36+0300

2026-08-31T14:36+0300

sağlik

araştırma

bacak

kas

kalp

uzun yaşam

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İnsan vücudunda kalbin dolaşım sistemindeki görevine destek olan önemli bir mekanizma bulunuyor. Dizlerin altında yer alan baldır kasları, her adımda veya topukların kaldırılması sırasında bacak toplardamarlarını sıkıştırarak kanın kalbe doğru ilerlemesine yardımcı oluyor.Bu mekanizma, dolaşım açısından taşıdığı önem nedeniyle zaman zaman "vücudun ikinci kalbi" olarak adlandırılıyor. Ancak bu ifade mecazi anlam taşıyor. Baldır kasları göğüsteki kalbin yerini tutmuyor, ancak kanın bacaklardan yerçekimine karşı kalbe geri dönmesine yardımcı oluyor.Kalp, oksijenden zengin kanı atardamarlar aracılığıyla vücuda pompalıyor. Kan bacaklara ulaştığında ise daha düşük basınçla toplardamarlar üzerinden yeniden kalbe dönmesi gerekiyor. Toplardamarlar kalp gibi güçlü bir pompalama kuvveti oluşturamadığından, burada baldır kaslarının pompası devreye giriyor.Her adım kanın yukarı taşınmasına yardımcı oluyorYürürken, koşarken veya topukları kaldırırken baldır kasları kasılıyor. Bu kasılmalar, yakındaki toplardamarları sıkıştırarak içlerindeki kanı yukarı doğru itiyor.Toplardamarlardaki küçük ve tek yönlü kapakçıklar da kanın kasılmalar arasında yeniden ayaklara doğru geri akmasını engelliyor. Böylece her hareket, kanın kalbe doğru bir adım daha ilerlemesine yardımcı oluyor.Bu mekanizma düzgün çalıştığında bacaklarda kan birikmesinin önüne geçilmesine katkı sağlıyor. Mekanizmanın yetersiz çalışması ise ayak bileklerinde şişlik, bacaklarda ağrı ve ağırlık hissi gibi sorunlarla ilişkilendiriliyor.Araştırmalar ne gösteriyor?Mayo Clinic tarafından yapılan araştırmalarda, baldır kaslarının işlevi düşük olan kişilerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, bunun baldır kaslarının doğrudan ölüme neden olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Baldır kaslarının kan dolaşımına desteğinin yetersiz olması, hareketsizlik, kas kaybı veya genel sağlık durumunun kötü olmasıyla bağlantılı olabilir.Bunu aktif tutmanın en kolay yolu ise yürümek. Koşmak, merdiven çıkmak ve topukları kaldırıp indirmek de aynı mekanizmayı çalıştırıyor. Uzun süre masa başında oturanlar için ayak bileklerini hareket ettirmek veya topukları kaldırıp indirmek de baldır kaslarını harekete geçirebiliyor.Araştırmalar, baldır hareketlerinin kan şekeri üzerinde de olumlu etkileri olabileceğine işaret ediyor. Öte yandan uzmanlar, tek bacaktaki ani şişlik, ağrı, kızarıklık veya sıcaklık hissinin ise kan pıhtısının belirtisi olabileceğini ve tıbbi değerlendirme gerektireceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cem-yilmazin-rahatsizligi-sonrasi-gundeme-geldi-kulak-memesindeki-frank-isareti-ne-anlama-geliyor-1108370591.html

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araştırma, bacak, kas, kalp, uzun yaşam