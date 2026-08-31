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Uluslararası mahkemeden Hindistan'a karar: Pakistan ile su anlaşmasına uymalı
Uluslararası mahkemeden Hindistan'a karar: Pakistan ile su anlaşmasına uymalı
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Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Hindistan'ın Pakistan ile 1960'tan beri yürürlükte olan İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı askıya alamayacağına hükmetti... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T16:56+0300
2026-08-31T16:56+0300
dünya
pakistan
yeni delhi
i̇slamabad
su
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Hindistan ile Pakistan arasındaki su paylaşımı anlaşmazlığında yeni bir karar çıktı. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Hindistan'ın geçen yıl askıya aldığı İndus Suları Anlaşması'nın yürürlükte olduğunu ve Yeni Delhi'nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.Hindistan, Nisan 2025'te Keşmir'deki bir turistik noktaya düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü saldırının ardından anlaşmayı askıya almıştı. Yeni Delhi, üç saldırgandan ikisinin Pakistanlı olduğunu belirtirken İslamabad saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmişti.İndus Suları Anlaşması, Pakistan'daki tarım alanlarının yüzde 80'ine su sağlayan sistem açısından büyük önem taşıyor. İki ülke, 1960'tan bu yana üç kez savaşmasına ve çok sayıda çatışma yaşamasına rağmen anlaşmayı yürürlükte tutmuştu.Mahkemeden hidroelektrik projesine sınırlamaMahkeme, Hindistan'ın anlaşmayı sona erdirmek veya askıya almak için hukuki bir gerekçesinin bulunmadığına hükmetti.Mahkeme ayrıca Pakistan'ın talebini kabul ederek Hindistan'ın Keşmir'de inşa ettiği Ratle Hidroelektrik Santrali'ndeki baraj duvarı ve su alma yapısını belirlenen seviyelerin üzerine çıkarmasını geçici olarak sınırlandırdı.Dünya Bankası tarafından atanan bağımsız bir uzman, bölgedeki hidroelektrik santrallerinin anlaşmaya uygun olup olmadığına Temmuz 2027'ye kadar karar verecek. Hindistan, uzmanın kararından sonraki 90 güne kadar söz konusu sınırları aşamayacak.Hindistan kararı reddettiHindistan ise mahkemenin yetkisini tanımadığını ve kararı kesin bir dille reddettiğini açıkladı.Bakanlık ayrıca mahkemenin mevcut veya gelecekteki kararlarının Hindistan'ın yürüttüğü projeler üzerindeki faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/italya-ve-ispanya-arasinda-sinir-kontrolleri-uzatildi-septe-gocmen-olayinda-karsi-misilleme-1108375975.html
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pakistan, yeni delhi, i̇slamabad, su, hidroelektrik santrali
pakistan, yeni delhi, i̇slamabad, su, hidroelektrik santrali

Uluslararası mahkemeden Hindistan'a karar: Pakistan ile su anlaşmasına uymalı

16:56 31.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Hindistan'ın Pakistan ile 1960'tan beri yürürlükte olan İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı askıya alamayacağına hükmetti. Mahkeme ayrıca Hindistan'ın Keşmir'deki hidroelektrik projesine sınırlama getirdi.
Hindistan ile Pakistan arasındaki su paylaşımı anlaşmazlığında yeni bir karar çıktı. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Hindistan'ın geçen yıl askıya aldığı İndus Suları Anlaşması'nın yürürlükte olduğunu ve Yeni Delhi'nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.
Hindistan, Nisan 2025'te Keşmir'deki bir turistik noktaya düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü saldırının ardından anlaşmayı askıya almıştı. Yeni Delhi, üç saldırgandan ikisinin Pakistanlı olduğunu belirtirken İslamabad saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmişti.
İndus Suları Anlaşması, Pakistan'daki tarım alanlarının yüzde 80'ine su sağlayan sistem açısından büyük önem taşıyor. İki ülke, 1960'tan bu yana üç kez savaşmasına ve çok sayıda çatışma yaşamasına rağmen anlaşmayı yürürlükte tutmuştu.

Mahkemeden hidroelektrik projesine sınırlama

Mahkeme, Hindistan'ın anlaşmayı sona erdirmek veya askıya almak için hukuki bir gerekçesinin bulunmadığına hükmetti.
Kararda, "Hindistan, Batı Nehirleri üzerindeki hidroelektrik projelerinin tasarımı ve işletilmesine ilişkin olanlar dahil anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır" denildi.
Mahkeme ayrıca Pakistan'ın talebini kabul ederek Hindistan'ın Keşmir'de inşa ettiği Ratle Hidroelektrik Santrali'ndeki baraj duvarı ve su alma yapısını belirlenen seviyelerin üzerine çıkarmasını geçici olarak sınırlandırdı.
Dünya Bankası tarafından atanan bağımsız bir uzman, bölgedeki hidroelektrik santrallerinin anlaşmaya uygun olup olmadığına Temmuz 2027'ye kadar karar verecek. Hindistan, uzmanın kararından sonraki 90 güne kadar söz konusu sınırları aşamayacak.

Hindistan kararı reddetti

Hindistan ise mahkemenin yetkisini tanımadığını ve kararı kesin bir dille reddettiğini açıkladı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, "Bu sözde Tahkim Mahkemesi'nin Hindistan'ın egemen kararları hakkında hüküm verme konusunda hiçbir yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.
Bakanlık ayrıca mahkemenin mevcut veya gelecekteki kararlarının Hindistan'ın yürüttüğü projeler üzerindeki faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.
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