https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/uluslararasi-mahkemeden-hindistana-karar-pakistan-ile-su-anlasmasina-uymali-1108377421.html

Uluslararası mahkemeden Hindistan'a karar: Pakistan ile su anlaşmasına uymalı

Uluslararası mahkemeden Hindistan'a karar: Pakistan ile su anlaşmasına uymalı

Sputnik Türkiye

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Hindistan'ın Pakistan ile 1960'tan beri yürürlükte olan İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı askıya alamayacağına hükmetti... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T16:56+0300

2026-08-31T16:56+0300

2026-08-31T16:56+0300

dünya

pakistan

yeni delhi

i̇slamabad

su

hidroelektrik santrali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095669167_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_eeb9331a4faeda71a30a5a40c0abf97c.jpg

Hindistan ile Pakistan arasındaki su paylaşımı anlaşmazlığında yeni bir karar çıktı. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Hindistan'ın geçen yıl askıya aldığı İndus Suları Anlaşması'nın yürürlükte olduğunu ve Yeni Delhi'nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.Hindistan, Nisan 2025'te Keşmir'deki bir turistik noktaya düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü saldırının ardından anlaşmayı askıya almıştı. Yeni Delhi, üç saldırgandan ikisinin Pakistanlı olduğunu belirtirken İslamabad saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmişti.İndus Suları Anlaşması, Pakistan'daki tarım alanlarının yüzde 80'ine su sağlayan sistem açısından büyük önem taşıyor. İki ülke, 1960'tan bu yana üç kez savaşmasına ve çok sayıda çatışma yaşamasına rağmen anlaşmayı yürürlükte tutmuştu.Mahkemeden hidroelektrik projesine sınırlamaMahkeme, Hindistan'ın anlaşmayı sona erdirmek veya askıya almak için hukuki bir gerekçesinin bulunmadığına hükmetti.Mahkeme ayrıca Pakistan'ın talebini kabul ederek Hindistan'ın Keşmir'de inşa ettiği Ratle Hidroelektrik Santrali'ndeki baraj duvarı ve su alma yapısını belirlenen seviyelerin üzerine çıkarmasını geçici olarak sınırlandırdı.Dünya Bankası tarafından atanan bağımsız bir uzman, bölgedeki hidroelektrik santrallerinin anlaşmaya uygun olup olmadığına Temmuz 2027'ye kadar karar verecek. Hindistan, uzmanın kararından sonraki 90 güne kadar söz konusu sınırları aşamayacak.Hindistan kararı reddettiHindistan ise mahkemenin yetkisini tanımadığını ve kararı kesin bir dille reddettiğini açıkladı.Bakanlık ayrıca mahkemenin mevcut veya gelecekteki kararlarının Hindistan'ın yürüttüğü projeler üzerindeki faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/italya-ve-ispanya-arasinda-sinir-kontrolleri-uzatildi-septe-gocmen-olayinda-karsi-misilleme-1108375975.html

pakistan

yeni delhi

i̇slamabad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, yeni delhi, i̇slamabad, su, hidroelektrik santrali