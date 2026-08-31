https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/ukraynada-kritik-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1108364022.html
Ukrayna’da kritik askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da kritik askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca son bir günde özel askeri harekat... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T12:35+0300
2026-08-31T12:35+0300
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ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
himars
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da silahlı oluşumlarının kullandığı akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile lojistik merkezlerin yanı sıra, uçak tipi İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, mühimmat, yakıt ve askeri teçhizat depoları ile 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1375 askerini etkisiz hale getirdi ve 12 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 766 uçak tipi İHA’yı düşürdü, 7 güdümlü uçak bombası ile 3 adet ABD yapımı HIMARS roketini daha engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/hurmuzde-sicak-temas-brent-petrol-90-dolari-asti-1108360786.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’da kritik askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
12:35 31.08.2026 (güncellendi: 12:40 31.08.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca son bir günde özel askeri harekat bölgesinde 1375 Ukraynalı militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da silahlı oluşumlarının kullandığı akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile lojistik merkezlerin yanı sıra, uçak tipi İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, mühimmat, yakıt ve askeri teçhizat depoları ile 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1375 askerini etkisiz hale getirdi ve 12 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 766 uçak tipi İHA’yı düşürdü, 7 güdümlü uçak bombası ile 3 adet ABD yapımı HIMARS roketini daha engelledi.