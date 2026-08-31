https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/ukraynada-kritik-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1108364022.html

Ukrayna’da kritik askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da kritik askeri hedefler vuruldu: Son bir günde bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca son bir günde özel askeri harekat... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T12:35+0300

2026-08-31T12:35+0300

2026-08-31T12:40+0300

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himars

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da silahlı oluşumlarının kullandığı akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile lojistik merkezlerin yanı sıra, uçak tipi İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, mühimmat, yakıt ve askeri teçhizat depoları ile 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1375 askerini etkisiz hale getirdi ve 12 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 766 uçak tipi İHA’yı düşürdü, 7 güdümlü uçak bombası ile 3 adet ABD yapımı HIMARS roketini daha engelledi.

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)