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Hürmüz'de sıcak temas: Brent Petrol 90 doları aştı
Hürmüz'de sıcak temas: Brent Petrol 90 doları aştı
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun Lark Adası'ndaki İran füze mevzilerine düzenlediği hava saldırısı sonrası Hürmüz Boğazı'nda kriz patlak verdi. Karşılıklı misillemelerle küresel... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T11:33+0300
2026-08-31T11:33+0300
ekonomi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
brent petrol
goldman sachs
abd
haberler
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Küresel enerji koridorunun kalbi sayılan Basra Körfezi'nde askeri hareketlilik petrol piyasalarını vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Lark Adası mevkisinde konuşlu İran mevzilerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonunun ardından Hürmüz Boğazı hattında gerilim zirveye ulaştı. Yaşanan sıcak çatışmanın tedarik zincirinde büyük kesintilere yol açacağı endişesiyle uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı yüzde 2,47 yükselerek 90,28 dolar seviyesine tırmandı. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,44 artışla 84,60 dolara çıktı.Lark Adası operasyonu ve karşılıklı misilleme dalgasıOperasyonun perde arkasına ilişkin açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Deniz Albayı Tim Hawkins, İran Devrim Muhafızları’nın boğaza deniz mayını taşıyan roketler konuşlandırmaya hazırlandığını öne sürerek iki füze rampasının vurulduğunu bildirdi. Temmuz ayından bu yana kamuoyuna duyurulan ilk doğrudan operasyon sonrası İran Devrim Muhafızları, saldırıda çok sayıda askerinin yaşamını yitirdiğini teyit etti. Tahran yönetimi, bu hamleye yanıt olarak Ürdün'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattığını duyurarak krizin coğrafi etki alanını genişletti.Küresel enerji sevkiyatında alarm: Rafineri baskısı artıyorÇatışmaların Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğini durma noktasına getirmesi, enerji piyasalarında arz paniğini derinleştirdi. PVM Oil Associates Analisti Tamas Varga, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerinin kökten sarsıldığını ve küresel petrol stoklarının önümüzdeki haftalarda hızla eriyeceğini belirtti.Yatırım devi Goldman Sachs ise yayımladığı analiz raporunda, Orta Doğu ve Rusya’daki kritik enerji tesislerine yönelik artan saldırıların küresel rafineri kapasitesi üzerinde ağır bir daralma yarattığına ve rafine petrol ürünleri marjlarını rekor seviyelere taşıdığına dikkat çekti.
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i̇ran, hürmüz boğazı, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), brent petrol, goldman sachs, abd, haberler
i̇ran, hürmüz boğazı, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), brent petrol, goldman sachs, abd, haberler

Hürmüz'de sıcak temas: Brent Petrol 90 doları aştı

11:33 31.08.2026
© REUTERS Dado RuvicPetrol varili
Petrol varili - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© REUTERS Dado Ruvic
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ABD ordusunun Lark Adası'ndaki İran füze mevzilerine düzenlediği hava saldırısı sonrası Hürmüz Boğazı'nda kriz patlak verdi. Karşılıklı misillemelerle küresel enerji arzı tehlikeye girerken, Brent petrol fiyatları sert yükselişle 90 dolar kritik eşiğini geride bıraktı.
Küresel enerji koridorunun kalbi sayılan Basra Körfezi'nde askeri hareketlilik petrol piyasalarını vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Lark Adası mevkisinde konuşlu İran mevzilerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonunun ardından Hürmüz Boğazı hattında gerilim zirveye ulaştı. Yaşanan sıcak çatışmanın tedarik zincirinde büyük kesintilere yol açacağı endişesiyle uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı yüzde 2,47 yükselerek 90,28 dolar seviyesine tırmandı. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,44 artışla 84,60 dolara çıktı.

Lark Adası operasyonu ve karşılıklı misilleme dalgası

Operasyonun perde arkasına ilişkin açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Deniz Albayı Tim Hawkins, İran Devrim Muhafızları’nın boğaza deniz mayını taşıyan roketler konuşlandırmaya hazırlandığını öne sürerek iki füze rampasının vurulduğunu bildirdi. Temmuz ayından bu yana kamuoyuna duyurulan ilk doğrudan operasyon sonrası İran Devrim Muhafızları, saldırıda çok sayıda askerinin yaşamını yitirdiğini teyit etti. Tahran yönetimi, bu hamleye yanıt olarak Ürdün'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattığını duyurarak krizin coğrafi etki alanını genişletti.

Küresel enerji sevkiyatında alarm: Rafineri baskısı artıyor

Çatışmaların Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğini durma noktasına getirmesi, enerji piyasalarında arz paniğini derinleştirdi. PVM Oil Associates Analisti Tamas Varga, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerinin kökten sarsıldığını ve küresel petrol stoklarının önümüzdeki haftalarda hızla eriyeceğini belirtti.
Yatırım devi Goldman Sachs ise yayımladığı analiz raporunda, Orta Doğu ve Rusya’daki kritik enerji tesislerine yönelik artan saldırıların küresel rafineri kapasitesi üzerinde ağır bir daralma yarattığına ve rafine petrol ürünleri marjlarını rekor seviyelere taşıdığına dikkat çekti.
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EKONOMİ
Avrupa borsalarında karışık seyir: Fed ve İran alarmı
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