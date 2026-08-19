https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yargitaydan-kiracilar-icin-onemli-karar-fazla-odenen-kira-geri-istenebilecek-1108094012.html

Yargıtay’dan kiracılar için önemli karar: Fazla ödenen kira geri istenebilecek

Yargıtay’dan kiracılar için önemli karar: Fazla ödenen kira geri istenebilecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira ilişkisinde hukuki bir sebep olmaksızın fazla ödendiği ileri sürülen bedellerin iadesine ilişkin davanın yalnızca “istirdat”... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T10:43+0300

2026-08-19T10:43+0300

2026-08-19T10:44+0300

ekonomi̇

yargıtay

resmi gazete

kira

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının kira ilişkisi sırasında fazla ödediğini ileri sürdüğü 9 bin 822 liranın iadesi talebiyle açtığı davada dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, kiracının talebini “istirdat” olarak nitelendirmesinin mahkemeyi bağlamayacağını, uyuşmazlığın sebepsiz zenginleşme ve fazla ödemenin iadesine ilişkin genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Yargıtay, davayı yalnızca istirdat davasının şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddeden Polatlı 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.Kiracı 9 bin 822 liranın iadesini istediDavaya konu olayda kiracı, 3 Ağustos 2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi kapsamında ödemelerini düzenli yaptığını belirtti.Kiracı, kiraya verenin eşinin bildirdiği hesaba ve taraflar arasındaki fiili mutabakata göre her ayın 15'inde ödeme yaptığını savundu.Ancak davalı tarafın ekonomik gerekçelerle tahliye ve elektrik kesme tehditlerinde bulunduğunu, kira dönemi içinde hukuka aykırı şekilde sürekli artış talep ederek kendisinden fazla ödeme aldığını ileri sürdü.Kiracı ayrıca Ağustos 2024 kira bedelinin ödenmediği iddiasıyla hakkında tahliye talepli icra takibi başlatıldığını belirtti.2024 Kasım ayına kadar yapılan ödemeler dikkate alındığında 9 bin 822 lira fazla ödeme yaptığını savunan kiracı, söz konusu tutarın 15 Ekim 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesini talep etti.Davalı taraf ise ödemelerin rızaen gerçekleştirildiğini ve davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığını savunarak davanın reddini istedi.Yerel mahkeme 'istirdat davası' olarak değerlendirdiPolatlı 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının talebini “istirdat davası” olarak değerlendirdi.Mahkeme, istirdat davasının ancak kesinleşmiş bir icra takibi kapsamında ve cebri icra tehdidi altında gerçekleştirilen ödemeler için açılabileceği görüşüne vardı.Kiracının son ödemeyi, ödeme emri henüz tebliğ edilmeden ve takip kesinleşmeden gerçekleştirdiği gerekçesiyle davayı reddetti.Yargıtay: Hukuki nitelendirmeyi hakim yaparAdalet Bakanlığının kanun yararına temyiz istemini inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 5 Mayıs 2026 tarihli kararında yerel mahkemenin yaklaşımını hukuka aykırı buldu.Daire, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26 ve 33. maddelerine dikkat çekti. Hakimin tarafların talep sonucuyla bağlı olduğu ancak olayların hukuki nitelendirmesini ve uygulanacak hukuk kurallarını kendisinin belirlemesi gerektiği vurgulandı.Yargıtay'a göre uyuşmazlık, kesinleşmiş bir icra takibi kapsamında cebri icra tehdidi altında ödenen paranın geri alınmasından değil, kira ilişkisi kapsamında hukuki bir sebep olmaksızın fazla tahsil edildiği ileri sürülen kira bedellerinin iadesinden kaynaklanıyor.'Sebepsiz zenginleşme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verildiYargıtay 3. Hukuk Dairesi, talebin İcra ve İflas Kanunu'nun 72. maddesinde düzenlenen istirdat davası kapsamında değil, sebepsiz zenginleşme ve fazla ödemenin iadesine dayalı genel hükümlere tabi bir alacak davası olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.Buna göre ilk derece mahkemesinin davanın esasını incelemesi, tarafların sunduğu delilleri değerlendirmesi ve sonucuna göre karar vermesi gerektiği belirtildi.Daire, davanın yalnızca istirdat davasının şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmesini usul ve yasaya aykırı buldu.18 bin liralık vekalet ücreti de hukuka aykırı bulunduYargıtay kararında vekalet ücretine ilişkin de değerlendirme yapıldı.Yerel mahkeme, dava değeri 9 bin 822 lira olmasına rağmen davalı lehine 18 bin lira vekalet ücretine hükmetmişti.Yargıtay, bu tutarın karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne aykırı olduğunu belirtti.Yerel mahkeme kararı kanun yararına bozulduYargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz istemini kabul ederek Polatlı 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.Kararın bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilirken dosya da ilk derece mahkemesine gönderildi.Yargıtay'ın kararı 19 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/patronuna-manen-yiprandim-yoruldum-diye-mail-atti-yargitay-istifa-saydi-1108092709.html

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