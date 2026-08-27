https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-ontario-golunun-adini-amerika-golu-olarak-degistiren-kararnameyi-imzaladi-1108303085.html

Trump Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

Trump Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T20:59+0300

2026-08-27T20:59+0300

2026-08-27T21:06+0300

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donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ontario Gölü'nün adını değiştiren kararnameye imza attı. Trump, söz konusu gölün New York ile Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının çok normal olduğunu söyledi.Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlatan Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.ABD ve Kanada arasındaki ticari müzakereler geçen hafta sonuçsuz kalmıştı. Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

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