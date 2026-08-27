Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-ontario-golunun-adini-amerika-golu-olarak-degistiren-kararnameyi-imzaladi-1108303085.html
Trump Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı
Trump Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kanada'nın sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T20:59+0300
2026-08-27T21:06+0300
dünya
ontario
amerika
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713606_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_15c5512ab22bc54293875b2d1aad19f6.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ontario Gölü'nün adını değiştiren kararnameye imza attı. Trump, söz konusu gölün New York ile Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının çok normal olduğunu söyledi.Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlatan Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.ABD ve Kanada arasındaki ticari müzakereler geçen hafta sonuçsuz kalmıştı. Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/uc-cocugunu-oldurmekle-suclanan-lindsay-clancy-davasinda-karar-gunu-juri-kapali-toplantisi-basladi-1108299400.html
ontario
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713606_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_432042ea659492b36a4afc10db432a1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ontario, amerika, donald trump
ontario, amerika, donald trump

Trump Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

20:59 27.08.2026 (güncellendi: 21:06 27.08.2026)
© Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Trump, Kanada'nın sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ontario Gölü'nün adını değiştiren kararnameye imza attı.
Trump, söz konusu gölün New York ile Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının çok normal olduğunu söyledi.
Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlatan Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
ABD ve Kanada arasındaki ticari müzakereler geçen hafta sonuçsuz kalmıştı. Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.
Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.
Lindsay Clancy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
DÜNYA
Üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy davasında karar günü: Jüri kapalı toplantısı başladı
19:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала