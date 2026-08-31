https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-iranin-korfez-ulkelerine-misillemeleri-ben-dahil-herkesi-sasirtti-1108358923.html
Trump: İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri ben dahil herkesi şaşırttı
Trump: İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri ben dahil herkesi şaşırttı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını savunarak, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki sözünü yineledi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T10:51+0300
2026-08-31T10:51+0300
2026-08-31T10:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere yönelik misillemelerle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyledi.İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının, Tahran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini" savunan Trump, bunun Orta Doğu'yu ve İsrail'i yok edeceğini, ardından Avrupa ile ABD'nin hedef haline geleceğini öne sürdü.Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı" ifadelerini kullandı.ABD'nin deniz ablukası ve İran'a yönelik ekonomik baskılarının işe yaradığını savunan Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke olduğu" değerlendirmesini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-disisleri-bakanligi-irana-yonelik-saldirilardan-abd-ve-saldirilarin-hazirligina-katilan-1108356590.html
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abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, ortadoğu
abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, ortadoğu
Trump: İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri ben dahil herkesi şaşırttı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını savunarak, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki sözünü yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.
Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere yönelik misillemelerle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyledi.
İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının, Tahran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini" savunan Trump, bunun Orta Doğu'yu ve İsrail'i yok edeceğini, ardından Avrupa ile ABD'nin hedef haline geleceğini öne sürdü.
Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı" ifadelerini kullandı.
ABD'nin deniz ablukası ve İran'a yönelik ekonomik baskılarının işe yaradığını savunan Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke olduğu" değerlendirmesini yineledi.