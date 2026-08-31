https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-iranin-korfez-ulkelerine-misillemeleri-ben-dahil-herkesi-sasirtti-1108358923.html

Trump: İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri ben dahil herkesi şaşırttı

Trump: İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri ben dahil herkesi şaşırttı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını savunarak, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki sözünü yineledi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T10:51+0300

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2026-08-31T10:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

i̇srail

ortadoğu

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere yönelik misillemelerle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyledi.İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının, Tahran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini" savunan Trump, bunun Orta Doğu'yu ve İsrail'i yok edeceğini, ardından Avrupa ile ABD'nin hedef haline geleceğini öne sürdü.Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı" ifadelerini kullandı.ABD'nin deniz ablukası ve İran'a yönelik ekonomik baskılarının işe yaradığını savunan Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke olduğu" değerlendirmesini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-disisleri-bakanligi-irana-yonelik-saldirilardan-abd-ve-saldirilarin-hazirligina-katilan-1108356590.html

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abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, ortadoğu