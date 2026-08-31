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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-disisleri-bakanligi-irana-yonelik-saldirilardan-abd-ve-saldirilarin-hazirligina-katilan-1108356590.html
İran Dışişleri Bakanlığı: İran'a yönelik saldırılardan ABD ve saldırıların hazırlığına katılan taraflar sorumlu
İran Dışişleri Bakanlığı: İran'a yönelik saldırılardan ABD ve saldırıların hazırlığına katılan taraflar sorumlu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, İran'a yönelik saldırılardan ABD'nin yanı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T09:23+0300
2026-08-31T09:23+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran dışişleri bakanlığı
abd
hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın 'ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü' hedef alan saldırıda sivillerin ve askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi. İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik askeri operasyonlar düzenlediği aktarılan açıklamada, bu operasyonların 'meşru müdafaa hakkı' kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.BM'ye çağrıBirleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve saldırıdan sorumlu tarafların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu tutulacağı kaydedildi.Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan kaçınmayacağı belirtilerek, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya "kararlı" şekilde karşılık verileceği vurgulandı.Ne olmuştu?İran devlet televizyonu ABD ordusunun, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlediğini aktarmıştı. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-urdundeki-iki-abd-hava-ussunu-vurduk-1108354413.html
abd
hürmüz boğazı
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i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, hürmüz boğazı
i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, hürmüz boğazı

İran Dışişleri Bakanlığı: İran'a yönelik saldırılardan ABD ve saldırıların hazırlığına katılan taraflar sorumlu

09:23 31.08.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Fotoğraf
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İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, İran'a yönelik saldırılardan ABD'nin yanı sıra bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların da sorumlu tutulacağını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın 'ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü' hedef alan saldırıda sivillerin ve askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik askeri operasyonlar düzenlediği aktarılan açıklamada, bu operasyonların 'meşru müdafaa hakkı' kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

BM'ye çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve saldırıdan sorumlu tarafların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu tutulacağı kaydedildi.
Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan kaçınmayacağı belirtilerek, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya "kararlı" şekilde karşılık verileceği vurgulandı.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu ABD ordusunun, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlediğini aktarmıştı. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.
İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk
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