https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-disisleri-bakanligi-irana-yonelik-saldirilardan-abd-ve-saldirilarin-hazirligina-katilan-1108356590.html

İran Dışişleri Bakanlığı: İran'a yönelik saldırılardan ABD ve saldırıların hazırlığına katılan taraflar sorumlu

İran Dışişleri Bakanlığı: İran'a yönelik saldırılardan ABD ve saldırıların hazırlığına katılan taraflar sorumlu

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, İran'a yönelik saldırılardan ABD'nin yanı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T09:23+0300

2026-08-31T09:23+0300

2026-08-31T09:23+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran dışişleri bakanlığı

abd

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın 'ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü' hedef alan saldırıda sivillerin ve askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi. İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik askeri operasyonlar düzenlediği aktarılan açıklamada, bu operasyonların 'meşru müdafaa hakkı' kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.BM'ye çağrıBirleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve saldırıdan sorumlu tarafların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu tutulacağı kaydedildi.Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan kaçınmayacağı belirtilerek, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya "kararlı" şekilde karşılık verileceği vurgulandı.Ne olmuştu?İran devlet televizyonu ABD ordusunun, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlediğini aktarmıştı. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-urdundeki-iki-abd-hava-ussunu-vurduk-1108354413.html

abd

hürmüz boğazı

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i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, hürmüz boğazı