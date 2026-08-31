https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/pezeskiyandan-mekke-savunma-anlasmasina-destek-1108385124.html

Pezeşkiyan’dan Mekke Savunma Anlaşması’na destek

Pezeşkiyan’dan Mekke Savunma Anlaşması’na destek

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T21:47+0300

2026-08-31T21:47+0300

2026-08-31T21:47+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

hakan fidan

pakistan

suudi arabistan

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:İran, 24 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmak için resmi bir davet almadığını, ancak Tahran'a Ortadoğu'da kolektif güvenlikle ilgili konularda diyalog teklif edildiğini söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, Mekke Anlaşması'nın üçüncü ülkelere karşı yöneltilmediğini söyledi. Ayrıca, anlaşmanın diğer ülkelerin de katılmasına olanak sağladığını, bunun için bir yol haritası geliştirildiğini ve işbirliği ilkelerinin oluşturulduğunu belirtti.Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı. Anlaşma, katılımcılardan birine yönelik silahlı bir saldırının hepsine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi şartıyla, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşma ayrıca askeri işbirliğinin, koordinasyonun ve savunma sanayinde ortak projelerin genişletilmesini de içeriyor.

pakistan

suudi arabistan

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Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, hakan fidan, pakistan, suudi arabistan, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)