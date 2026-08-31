https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/pezeskiyandan-mekke-savunma-anlasmasina-destek-1108385124.html
Pezeşkiyan’dan Mekke Savunma Anlaşması’na destek
Pezeşkiyan’dan Mekke Savunma Anlaşması’na destek
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T21:47+0300
2026-08-31T21:47+0300
2026-08-31T21:47+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
hakan fidan
pakistan
suudi arabistan
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:İran, 24 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmak için resmi bir davet almadığını, ancak Tahran'a Ortadoğu'da kolektif güvenlikle ilgili konularda diyalog teklif edildiğini söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, Mekke Anlaşması'nın üçüncü ülkelere karşı yöneltilmediğini söyledi. Ayrıca, anlaşmanın diğer ülkelerin de katılmasına olanak sağladığını, bunun için bir yol haritası geliştirildiğini ve işbirliği ilkelerinin oluşturulduğunu belirtti.Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı. Anlaşma, katılımcılardan birine yönelik silahlı bir saldırının hepsine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi şartıyla, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşma ayrıca askeri işbirliğinin, koordinasyonun ve savunma sanayinde ortak projelerin genişletilmesini de içeriyor.
pakistan
suudi arabistan
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mesud pezeşkiyan, hakan fidan, pakistan, suudi arabistan, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
mesud pezeşkiyan, hakan fidan, pakistan, suudi arabistan, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Pezeşkiyan’dan Mekke Savunma Anlaşması’na destek
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye tarafından imzalanan Mekke Anlaşması'nı memnuniyetle karşılayarak, İran'ın her zaman İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın İsrail rejiminin Müslüman uluslara kolayca saldırmasını engelleyeceğine inandığını söyledi. Diğer bölgesel ve İslam ülkelerinin de sürece katılarak savunma, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini genişletmelerini umduğunu ifade etti."
İran, 24 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmak için resmi bir davet almadığını, ancak Tahran'a Ortadoğu'da kolektif güvenlikle ilgili konularda diyalog teklif edildiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, Mekke Anlaşması'nın üçüncü ülkelere karşı yöneltilmediğini söyledi. Ayrıca, anlaşmanın diğer ülkelerin de katılmasına olanak sağladığını, bunun için bir yol haritası geliştirildiğini ve işbirliği ilkelerinin oluşturulduğunu belirtti.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı. Anlaşma, katılımcılardan birine yönelik silahlı bir saldırının hepsine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi şartıyla, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini öngörüyor. Anlaşma ayrıca askeri işbirliğinin, koordinasyonun ve savunma sanayinde ortak projelerin genişletilmesini de içeriyor.