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SVR'den Batı'ya seçim suçlaması: ‘Sandığı hedef alıyorlar’
SVR'den Batı'ya seçim suçlaması: ‘Sandığı hedef alıyorlar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ve Kiev rejiminin, Rusya'da eylülde yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak ve seçim sonuçlarını... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T13:21+0300
2026-08-31T13:31+0300
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SVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya’daki oy verme sürecini sabote etmek ve seçim sonuçlarını tüm seviyelerde itibarsızlaştırmak amacıyla ellerindeki tüm ‘anti-Rus’ araçları kullandığı ifade etti.Açıklamada, 13 Temmuz’da Paris’te düzenlenen bir zirvede, Avrupalı liderlerin Kiev rejimine talimat verdiği bildirildi:‘Sistem dışı muhalefete provokasyon talimatı’SVR, Batı merkezli kurumların yurt dışındaki Rus sistem dışı muhalif gruplarla işbirliği yaptığını ve bu yapılara finansal destek sağlandığını kaydetti.Yapılan açıklamada; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında faaliyet gösteren bazı muhalif platformlara seçimleri boykot etme, halkı sivil itaatsizliğe sürükleme ve sandık başlarında provokasyonlar organize etme talimatı verildiği öne sürüldü.İstihbarat servisi ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve AKPM’nin seçimlerin ardından ‘ağır ihlaller’ gerekçesiyle sonuçları tanımayan resmi bildirileryayınlamaya şimdiden hazırlandığını belirtti.Açıklamanın sonunda şu net ifadeye yer verildi:
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), avrupa parlamentosu (ap), seçimler, duma seçimleri
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), avrupa parlamentosu (ap), seçimler, duma seçimleri

SVR'den Batı'ya seçim suçlaması: ‘Sandığı hedef alıyorlar’

13:21 31.08.2026 (güncellendi: 13:31 31.08.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya Dış İstihbarat Servisi
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ve Kiev rejiminin, Rusya'da eylülde yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak ve seçim sonuçlarını şimdiden şaibeli ilan etmek amacıyla kapsamlı bir stratejiyi devreye soktuğunu belirtti.
SVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya’daki oy verme sürecini sabote etmek ve seçim sonuçlarını tüm seviyelerde itibarsızlaştırmak amacıyla ellerindeki tüm ‘anti-Rus’ araçları kullandığı ifade etti.
Açıklamada, 13 Temmuz’da Paris’te düzenlenen bir zirvede, Avrupalı liderlerin Kiev rejimine talimat verdiği bildirildi:
Saldırıların artırılması: Kiev yönetimi, halkta panik yaratmak ve güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak amacıyla Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik sabote ve terör eylemlerini artırmaya yönlendirildi.
Siber saldırı hazırlığı: Avrupalı istihbarat yetkililerinin Ukrayna'ya yaptıkları ziyaretlerde, Rus seçim altyapısına yönelik siber saldırı planlarının ele alındığı savunuldu.

‘Sistem dışı muhalefete provokasyon talimatı’

SVR, Batı merkezli kurumların yurt dışındaki Rus sistem dışı muhalif gruplarla işbirliği yaptığını ve bu yapılara finansal destek sağlandığını kaydetti.
Yapılan açıklamada; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında faaliyet gösteren bazı muhalif platformlara seçimleri boykot etme, halkı sivil itaatsizliğe sürükleme ve sandık başlarında provokasyonlar organize etme talimatı verildiği öne sürüldü.
İstihbarat servisi ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve AKPM’nin seçimlerin ardından ‘ağır ihlaller’ gerekçesiyle sonuçları tanımayan resmi bildirileryayınlamaya şimdiden hazırlandığını belirtti.
Açıklamanın sonunda şu net ifadeye yer verildi:
“Elbette ne iktidarında yozlaşmış ve süresi çoktan geçmiş bir rejimin bulunduğu Ukrayna, ne vatanından kopmuş Rusofobik 'siyasi göçmenler', ne de arkalarındaki totaliter-liberal Batılı çevreler Rusya vatandaşlarının seçimlerini yapmalarına engel olabilir. Rusya, sadece dış cephedeki saldırganlara karşı değil, aynı zamanda onların ülkemizi içeriden çökertmeye yönelik umutsuz girişimlerine karşı da nasıl karşılık vereceğini biliyor.”
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