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SVR'den Batı'ya seçim suçlaması: ‘Sandığı hedef alıyorlar’

SVR'den Batı'ya seçim suçlaması: ‘Sandığı hedef alıyorlar’

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ve Kiev rejiminin, Rusya'da eylülde yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak ve seçim sonuçlarını... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T13:21+0300

2026-08-31T13:21+0300

2026-08-31T13:31+0300

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avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

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SVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya’daki oy verme sürecini sabote etmek ve seçim sonuçlarını tüm seviyelerde itibarsızlaştırmak amacıyla ellerindeki tüm ‘anti-Rus’ araçları kullandığı ifade etti.Açıklamada, 13 Temmuz’da Paris’te düzenlenen bir zirvede, Avrupalı liderlerin Kiev rejimine talimat verdiği bildirildi:‘Sistem dışı muhalefete provokasyon talimatı’SVR, Batı merkezli kurumların yurt dışındaki Rus sistem dışı muhalif gruplarla işbirliği yaptığını ve bu yapılara finansal destek sağlandığını kaydetti.Yapılan açıklamada; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında faaliyet gösteren bazı muhalif platformlara seçimleri boykot etme, halkı sivil itaatsizliğe sürükleme ve sandık başlarında provokasyonlar organize etme talimatı verildiği öne sürüldü.İstihbarat servisi ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve AKPM’nin seçimlerin ardından ‘ağır ihlaller’ gerekçesiyle sonuçları tanımayan resmi bildirileryayınlamaya şimdiden hazırlandığını belirtti.Açıklamanın sonunda şu net ifadeye yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/ukraynada-kritik-askeri-hedefler-vuruldu-son-bir-gunde-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1108364022.html

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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), avrupa parlamentosu (ap), seçimler, duma seçimleri