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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-irandan-abdye-ciddi-ders-uyarisi-saldirganliga-seyirci-kalmayacagiz-1108364141.html
İran'dan ABD'ye 'ciddi ders' uyarısı: Saldırganlığa seyirci kalmayacağız
İran'dan ABD'ye 'ciddi ders' uyarısı: Saldırganlığa seyirci kalmayacağız
Sputnik Türkiye
İranlı yetkili, Lark Adası’na ABD saldırısının ardından bölgedeki 'yabancıların varlığına son verilmesi’ gerektiğini söylerken ABD’nin ciddi bir ders alması gerektiğini kaydetti. Ürdün’e misilleme saldırılarından görüntüler geldi.
2026-08-31T12:41+0300
2026-08-31T12:57+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
kazım garibabadi
abd
i̇ran
birleşik arap emirlikleri (bae)
ürdün
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
fars
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Fars haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin "saldırganlıklarını tekrarlamaması" için "ciddi bir ders alması" gerektiğini ifade etti. Garibabadi, "bölgedeki yabancıların varlığına son verilmesi" gerektiğini aktardı. Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği yönünde bir açıklama yaptı.Pezeşkiyan: Seyirci kalmayacağızCumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, dünyaya verdiğimiz mesaj budur" dedi ve ekledi: ABD’nin bir aydır ilk saldırısıABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün , İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" düzenlendiğini kaydetti.CENTCOM, açıklamasında Washington yönetiminin bu saldırıyı "sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak" için düzenlediği savunuldu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html
abd
i̇ran
birleşik arap emirlikleri (bae)
ürdün
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kazım garibabadi , abd, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), ürdün, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), fars
kazım garibabadi , abd, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), ürdün, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), fars

İran'dan ABD'ye 'ciddi ders' uyarısı: Saldırganlığa seyirci kalmayacağız

12:41 31.08.2026 (güncellendi: 12:57 31.08.2026)
© REUTERS Wana News Agencyİran ordusu misilleme olarak Ürdün'e füze gönderdi
İran ordusu misilleme olarak Ürdün'e füze gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© REUTERS Wana News Agency
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İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Lark Adası’na ABD saldırısının ardından ABD’nin ciddi bir ders alması gerektiğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ‘Savaş peşinde değiliz ama seyirci kalmayacağız’ ifadelerini kullandı. Ürdün’e misilleme saldırılarından görüntüler geldi.
Fars haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin "saldırganlıklarını tekrarlamaması" için "ciddi bir ders alması" gerektiğini ifade etti. Garibabadi, "bölgedeki yabancıların varlığına son verilmesi" gerektiğini aktardı.
Öte yandan İranlı yetkililer tarafından 31 Ağustos 2026'da yayınlanan ve Ürdün'deki ABD askeri hedeflerine bilinmeyen bir yerden fırlatılan füzeleri gösterdiği belirtilen görüntülerden alınan bu ekran görüntüsünde, gökyüzünde mermiler iz bıraktığı görüldü.
Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği yönünde bir açıklama yaptı.

Pezeşkiyan: Seyirci kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, dünyaya verdiğimiz mesaj budur" dedi ve ekledi:

Ancak saldırganlık karşısında seyirci kalmayacağız. Kesin ve etkili bir yanıt verme gücüne sahibiz. Bu bölgedeki istikrarsızlık herkesi etkiler ve ciddi sorunlara yol açar.

ABD’nin bir aydır ilk saldırısı

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün , İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" düzenlendiğini kaydetti.
CENTCOM, açıklamasında Washington yönetiminin bu saldırıyı "sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak" için düzenlediği savunuldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.
Lark Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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