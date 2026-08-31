https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-irandan-abdye-ciddi-ders-uyarisi-saldirganliga-seyirci-kalmayacagiz-1108364141.html

İran'dan ABD'ye 'ciddi ders' uyarısı: Saldırganlığa seyirci kalmayacağız

İran'dan ABD'ye 'ciddi ders' uyarısı: Saldırganlığa seyirci kalmayacağız

Sputnik Türkiye

İranlı yetkili, Lark Adası’na ABD saldırısının ardından bölgedeki 'yabancıların varlığına son verilmesi’ gerektiğini söylerken ABD’nin ciddi bir ders alması gerektiğini kaydetti. Ürdün’e misilleme saldırılarından görüntüler geldi.

2026-08-31T12:41+0300

2026-08-31T12:41+0300

2026-08-31T12:57+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

kazım garibabadi

abd

i̇ran

birleşik arap emirlikleri (bae)

ürdün

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

fars

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Fars haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin "saldırganlıklarını tekrarlamaması" için "ciddi bir ders alması" gerektiğini ifade etti. Garibabadi, "bölgedeki yabancıların varlığına son verilmesi" gerektiğini aktardı. Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği yönünde bir açıklama yaptı.Pezeşkiyan: Seyirci kalmayacağızCumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, dünyaya verdiğimiz mesaj budur" dedi ve ekledi: ABD’nin bir aydır ilk saldırısıABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün , İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" düzenlendiğini kaydetti.CENTCOM, açıklamasında Washington yönetiminin bu saldırıyı "sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak" için düzenlediği savunuldu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html

abd

i̇ran

birleşik arap emirlikleri (bae)

ürdün

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kazım garibabadi , abd, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), ürdün, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), fars