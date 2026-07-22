https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html

İran basını: Lark Adası vuruldu, Bahreyn'de ABD üssü yakınında 'patlama'

İran basını: Lark Adası vuruldu, Bahreyn'de ABD üssü yakınında 'patlama'

Sputnik Türkiye

İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bulunan Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Bahreyn'de siren sesleri çalarken, İran basını Bahreyn'in... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T15:10+0300

2026-07-22T15:10+0300

2026-07-22T16:04+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

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İran medyası, ABD'nin Hürmüz'ün çıkış noktasındaki Lark Adası'na saldırı yaptığını bildirdi. Lark Adası'ndaki herhangi bir askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.Lark Adası’nın önemi ne?Lark Adası, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki en stratejik noktalarından biri olarak görülüyor.Ada, Hürmüz Boğazı'nın doğu girişini kontrol eden konumuyla körfezden çıkan petrol tankerlerinin rotasını yakından izleyebilecek bir noktada bulunuyor.ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu yakınında patlamalarİran basını, Bahreyn'de ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun konuşlu bulunduğu bölgede çarşamba günü art arda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.İlk iddialara göre üs, füze ve İHA'ların kullanıldığı birleşik bir saldırının hedefi oldu. Ancak saldırıya ilişkin resmi doğrulama yapılmadı.Uluslararası haber ajansı Reuters da, Bahreyn'de siren sesleri duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını doğrulayarak vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara sakin olmaları, en yakın güvenli sığınağa gitmeleri çağrısında bulundu.ABD Donanması'nın 5. Filosu, Basra Körfezi, Umman Denizi, Kızıldeniz'in bir bölümü ve Hint Okyanusu'ndaki ABD deniz operasyonlarını yöneten en kritik askeri üslerden biri olarak kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/irandan-urdundeki-abd-uslerine-saldiri-mq-9-ihalar-ve-helikopterlerin-vuruldugu-one-suruldu-1107461647.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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