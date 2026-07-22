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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html
İran basını: Lark Adası vuruldu, Bahreyn'de ABD üssü yakınında 'patlama'
İran basını: Lark Adası vuruldu, Bahreyn'de ABD üssü yakınında 'patlama'
Sputnik Türkiye
İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bulunan Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Bahreyn'de siren sesleri çalarken, İran basını Bahreyn'in... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T15:10+0300
2026-07-22T16:04+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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İran medyası, ABD'nin Hürmüz'ün çıkış noktasındaki Lark Adası'na saldırı yaptığını bildirdi. Lark Adası'ndaki herhangi bir askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.Lark Adası’nın önemi ne?Lark Adası, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki en stratejik noktalarından biri olarak görülüyor.Ada, Hürmüz Boğazı'nın doğu girişini kontrol eden konumuyla körfezden çıkan petrol tankerlerinin rotasını yakından izleyebilecek bir noktada bulunuyor.ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu yakınında patlamalarİran basını, Bahreyn'de ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun konuşlu bulunduğu bölgede çarşamba günü art arda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.İlk iddialara göre üs, füze ve İHA'ların kullanıldığı birleşik bir saldırının hedefi oldu. Ancak saldırıya ilişkin resmi doğrulama yapılmadı.Uluslararası haber ajansı Reuters da, Bahreyn'de siren sesleri duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını doğrulayarak vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara sakin olmaları, en yakın güvenli sığınağa gitmeleri çağrısında bulundu.ABD Donanması'nın 5. Filosu, Basra Körfezi, Umman Denizi, Kızıldeniz'in bir bölümü ve Hint Okyanusu'ndaki ABD deniz operasyonlarını yöneten en kritik askeri üslerden biri olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/irandan-urdundeki-abd-uslerine-saldiri-mq-9-ihalar-ve-helikopterlerin-vuruldugu-one-suruldu-1107461647.html
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i̇ran, abd, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, hürmüz boğazı

İran basını: Lark Adası vuruldu, Bahreyn'de ABD üssü yakınında 'patlama'

15:10 22.07.2026 (güncellendi: 16:04 22.07.2026)
Lark Adası
Lark Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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Ayrıntılar geliyor
İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bulunan Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Bahreyn'de siren sesleri çalarken, İran basını Bahreyn'in misilleme saldırılarında hedef alındığını da bildirdi. Bahreyn'de sirenlerin çaldığı eklendi.
İran medyası, ABD'nin Hürmüz'ün çıkış noktasındaki Lark Adası'na saldırı yaptığını bildirdi.
Lark Adası'ndaki herhangi bir askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.

Lark Adası’nın önemi ne?

Lark Adası, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki en stratejik noktalarından biri olarak görülüyor.
Ada, Hürmüz Boğazı'nın doğu girişini kontrol eden konumuyla körfezden çıkan petrol tankerlerinin rotasını yakından izleyebilecek bir noktada bulunuyor.

ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu yakınında patlamalar

İran basını, Bahreyn'de ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun konuşlu bulunduğu bölgede çarşamba günü art arda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
İlk iddialara göre üs, füze ve İHA'ların kullanıldığı birleşik bir saldırının hedefi oldu. Ancak saldırıya ilişkin resmi doğrulama yapılmadı.
Uluslararası haber ajansı Reuters da, Bahreyn'de siren sesleri duyulduğunu bildirdi.
Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını doğrulayarak vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara sakin olmaları, en yakın güvenli sığınağa gitmeleri çağrısında bulundu.
ABD Donanması'nın 5. Filosu, Basra Körfezi, Umman Denizi, Kızıldeniz'in bir bölümü ve Hint Okyanusu'ndaki ABD deniz operasyonlarını yöneten en kritik askeri üslerden biri olarak kabul ediliyor.
ABD.Kapitol Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran'dan Ürdün'deki ABD üslerine saldırı: MQ-9 İHA'lar ve helikopterlerin vurulduğu öne sürüldü
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