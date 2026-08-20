https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/brezilyali-uzman-mekke-savunma-anlasmasi-amerikan-sonrasi-donemin-basladiginin-acik-bir-isaretidir-1108126547.html

Brezilyalı uzman: Mekke Savunma Anlaşması, Amerikan sonrası dönemin başladığının açık bir işaretidir

Brezilyalı uzman: Mekke Savunma Anlaşması, Amerikan sonrası dönemin başladığının açık bir işaretidir

Sputnik Türkiye

Brezilyalı uluslararası stratejik araştırmalar uzmanı Firme, uzayan ABD-İran savaşının ve ve Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T14:02+0300

2026-08-20T14:02+0300

2026-08-20T14:02+0300

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Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi’nden uluslararası stratejik araştırmalar uzmanı Rafael Firme, Sputnik’e demecinde Uzayan ABD-İran savaşının sadece Amerikan askeri makinesindeki derin kusurları ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Mekke Savunma Anlaşması'ndan görüldüğü üzere bölgedeki yoğun jeopolitik yeniden yapılanma döneminde ABD'nin Ortadoğu'daki etkisinin azalmasını da hızlandırdığını belirtti.Firme, "Siyasi düzeyde Amerikan diplomasisi başarısız oldu. İsrail, ABD'nin Gazze, Lübnan ve İran'da dikte ettiklerini kabul etmiyor ve bu ABD için bir zayıflık işaretidir. Şimdi de Suudi Arabistan, Pakistan ve NATO üyesi Türkiye arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Bu da Amerikan sonrası bir dönemin başladığının açık işaretidir" diye konuştu.Bu güçlerin ABD'yi dahil etmeksizin Hürmüz Boğazı'nda yeniden gruplanmasının bölgedeki dinamikleri çok kutupluluğun belirlediğini gösterdiğine dikkat çeken uzman, ayrıca Washington’un tüm dünyanın gözü önünde askeri yenilgiler yaşadığını vurguladı.Firme ayrıca çatışmayı askeri müdahale yoluyla çözme konusundaki bu yetersizliğin, ABD'nin müttefikleri için güvenlik garantörü olmaktan çıktığını ve güvenilmez bir bölge dışı oyuncu haline geldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.ABD’nin Ortadoğu’da Körfez Savaşı, Kuveyt Savaşı ve Afganistan Savaşı gibi yaşadığı birçok başarısızlığı hatırlatan uzman, “ABD tüm bu savaşları kaybetti. Taliban yeniden iktidara geldi, İran nükleer programına devam ediyor, Ortadoğu güçleri ise şimdi Beyaz Saray'ın düzenine meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

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