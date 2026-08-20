https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/brezilyali-uzman-mekke-savunma-anlasmasi-amerikan-sonrasi-donemin-basladiginin-acik-bir-isaretidir-1108126547.html
Brezilyalı uzman: Mekke Savunma Anlaşması, Amerikan sonrası dönemin başladığının açık bir işaretidir
Brezilyalı uzman: Mekke Savunma Anlaşması, Amerikan sonrası dönemin başladığının açık bir işaretidir
Sputnik Türkiye
Brezilyalı uluslararası stratejik araştırmalar uzmanı Firme, uzayan ABD-İran savaşının ve ve Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi’nden uluslararası stratejik araştırmalar uzmanı Rafael Firme, Sputnik’e demecinde Uzayan ABD-İran savaşının sadece Amerikan askeri makinesindeki derin kusurları ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Mekke Savunma Anlaşması'ndan görüldüğü üzere bölgedeki yoğun jeopolitik yeniden yapılanma döneminde ABD'nin Ortadoğu'daki etkisinin azalmasını da hızlandırdığını belirtti.Firme, "Siyasi düzeyde Amerikan diplomasisi başarısız oldu. İsrail, ABD'nin Gazze, Lübnan ve İran'da dikte ettiklerini kabul etmiyor ve bu ABD için bir zayıflık işaretidir. Şimdi de Suudi Arabistan, Pakistan ve NATO üyesi Türkiye arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Bu da Amerikan sonrası bir dönemin başladığının açık işaretidir" diye konuştu.Bu güçlerin ABD'yi dahil etmeksizin Hürmüz Boğazı'nda yeniden gruplanmasının bölgedeki dinamikleri çok kutupluluğun belirlediğini gösterdiğine dikkat çeken uzman, ayrıca Washington’un tüm dünyanın gözü önünde askeri yenilgiler yaşadığını vurguladı.Firme ayrıca çatışmayı askeri müdahale yoluyla çözme konusundaki bu yetersizliğin, ABD'nin müttefikleri için güvenlik garantörü olmaktan çıktığını ve güvenilmez bir bölge dışı oyuncu haline geldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.ABD’nin Ortadoğu’da Körfez Savaşı, Kuveyt Savaşı ve Afganistan Savaşı gibi yaşadığı birçok başarısızlığı hatırlatan uzman, “ABD tüm bu savaşları kaybetti. Taliban yeniden iktidara geldi, İran nükleer programına devam ediyor, Ortadoğu güçleri ise şimdi Beyaz Saray'ın düzenine meydan okuyor" ifadelerini kullandı.
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suudi arabistan
pakistan
i̇ran
hürmüz boğazı
washington
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abd, abd, suudi arabistan, pakistan, türkiye, nato, taliban, i̇ran, ortadoğu, hürmüz boğazı, washington, rusya, çin
abd, abd, suudi arabistan, pakistan, türkiye, nato, taliban, i̇ran, ortadoğu, hürmüz boğazı, washington, rusya, çin
Brezilyalı uzman: Mekke Savunma Anlaşması, Amerikan sonrası dönemin başladığının açık bir işaretidir
Brezilyalı uluslararası stratejik araştırmalar uzmanı Firme, uzayan ABD-İran savaşının ve ve Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın Amerikan sonrası bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirtti.
Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi’nden uluslararası stratejik araştırmalar uzmanı Rafael Firme, Sputnik’e demecinde Uzayan ABD-İran savaşının sadece Amerikan askeri makinesindeki derin kusurları ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Mekke Savunma Anlaşması'ndan görüldüğü üzere bölgedeki yoğun jeopolitik yeniden yapılanma döneminde ABD'nin Ortadoğu'daki etkisinin azalmasını da hızlandırdığını belirtti.
Firme, "Siyasi düzeyde Amerikan diplomasisi başarısız oldu. İsrail, ABD'nin Gazze, Lübnan ve İran'da dikte ettiklerini kabul etmiyor ve bu ABD için bir zayıflık işaretidir. Şimdi de Suudi Arabistan, Pakistan ve NATO üyesi Türkiye arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Bu da Amerikan sonrası bir dönemin başladığının açık işaretidir" diye konuştu.
Bu güçlerin ABD'yi dahil etmeksizin Hürmüz Boğazı'nda yeniden gruplanmasının bölgedeki dinamikleri çok kutupluluğun belirlediğini gösterdiğine dikkat çeken uzman, ayrıca Washington’un tüm dünyanın gözü önünde askeri yenilgiler yaşadığını vurguladı.
ABD, kendi emsalleri bir kenara, İran gibi orta büyüklükte bir güce karşı bile savaş yürütecek durumda değil. Bu çok önemli, tıpkı (ABD askerlerinin) intiharı düşündüğü ve gemilerinin görevlerini yerine getiremediği bilgisi gibi. Aslında tek kutupluluk artık söz konusu değil. Rusya ve Çin, stratejik alanlarında şartları belirliyor, ABD ise tek bir uçak gemisini bile idare edemiyor.
Firme ayrıca çatışmayı askeri müdahale yoluyla çözme konusundaki bu yetersizliğin, ABD'nin müttefikleri için güvenlik garantörü olmaktan çıktığını ve güvenilmez bir bölge dışı oyuncu haline geldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.
ABD’nin Ortadoğu’da Körfez Savaşı, Kuveyt Savaşı ve Afganistan Savaşı gibi yaşadığı birçok başarısızlığı hatırlatan uzman, “ABD tüm bu savaşları kaybetti. Taliban yeniden iktidara geldi, İran nükleer programına devam ediyor, Ortadoğu güçleri ise şimdi Beyaz Saray'ın düzenine meydan okuyor" ifadelerini kullandı.