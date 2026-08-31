https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/smyrna-antik-kentinde-yeni-kesif-ilk-kez-duvar-resimleri-ortaya-cikarildi-1108367141.html
Smyrna Antik Kenti’nde yeni keşif: İlk kez duvar resimleri ortaya çıkarıldı
Smyrna Antik Kenti’nde yeni keşif: İlk kez duvar resimleri ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda Geç Antik Çağ’a tarihlenen üç yeni mekan ile bölgede daha önce rastlanmayan duvar resimleri ortaya... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T13:51+0300
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2026-08-31T13:51+0300
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İzmir’in tarihi kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda yeni buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Smyrna Agorası’nda, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen üç yeni mekan tespit edilirken, Agora ve Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri bulundu.Geçen yıl ortaya çıkarılan mozaik tabanın devamında belirlenen mekanlardan ikisinin tabanının mozaik, diğerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi.Smyrna Agorası’nda üç yeni mekan bulunduİzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülüyor.Çalışmalar kapsamında geçen yıl ortaya çıkarılan mozaik tabanın devamında üç yeni mekan tespit edildi. İncelemelerde mekanlardan ikisinin tabanının mozaik, diğerinin ise mermer döşemeden oluştuğu belirlendi.Yeni ortaya çıkarılan mekanların Efes Antik Kenti’ndeki Yamaç Evleri’ne benzer özellikler taşıdığı belirtilirken, yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceği değerlendiriliyor.'İlk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık'Kazı çalışmalarında Agora ve Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri de ortaya çıkarıldı.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, buluntunun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"İlk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık. Bugüne kadar Smyrna Agorası'nda ve tiyatro çevresinde hiç karşılaşmamıştık."Geç Antik Çağ’a tarihleniyorErsoy, yeni ortaya çıkarılan mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani Geç Antik Çağ’a tarihlendiğini aktardı.Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesi ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin yapısında önemli değişimlerin yaşandığını belirten Ersoy, yeni buluntuların Smyrna’nın bu dönüşümüne ilişkin bilgiler sunduğunu kaydetti.2 bin yıldır su aktığı belirtilen kanal takip ediliyorKazılardaki bir diğer çalışma ise Roma döneminden kalma antik su kanalına yoğunlaştı. Yaklaşık 2 bin yıldır su akmaya devam ettiği belirtilen kanalın bir bölümü kazı çalışmaları kapsamında takip edildi.Smyrna’nın su ihtiyacının Roma döneminde pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığını belirten Ersoy, kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünün takip edildiğini, ancak suyun kaynağının henüz tespit edilemediğini vurguladı.Antik su kanalının kaynağı araştırılıyorErsoy, Agora’nın güneyindeki Namazgah Hamamı ve Kurşunlu Cami çevresinde bir pınar olabileceğini aktardı.Suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Smyrna Agorası’na ulaştığını belirten Ersoy, antik su kanalının kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mersin-girne-arasinda-denizden-yolcu-tasimaciligi-yapilan-seferler-iptal-edildi-1108365158.html
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i̇zmir, kazı
Smyrna Antik Kenti’nde yeni keşif: İlk kez duvar resimleri ortaya çıkarıldı
İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda Geç Antik Çağ’a tarihlenen üç yeni mekan ile bölgede daha önce rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. İki mekanın tabanında mozaik, birinde mermer döşeme tespit edilirken, yaklaşık 2 bin yıldır su aktığı belirtilen antik kanalın kaynağı da araştırılıyor.
İzmir’in tarihi kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda yeni buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Smyrna Agorası’nda, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen üç yeni mekan tespit edilirken, Agora ve Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri bulundu.
Geçen yıl ortaya çıkarılan mozaik tabanın devamında belirlenen mekanlardan ikisinin tabanının mozaik, diğerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi.
Smyrna Agorası’nda üç yeni mekan bulundu
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında geçen yıl ortaya çıkarılan mozaik tabanın devamında üç yeni mekan tespit edildi. İncelemelerde mekanlardan ikisinin tabanının mozaik, diğerinin ise mermer döşemeden oluştuğu belirlendi.
Yeni ortaya çıkarılan mekanların Efes Antik Kenti’ndeki Yamaç Evleri’ne benzer özellikler taşıdığı belirtilirken, yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceği değerlendiriliyor.
'İlk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık'
Kazı çalışmalarında Agora ve Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri de ortaya çıkarıldı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, buluntunun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İlk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık. Bugüne kadar Smyrna Agorası'nda ve tiyatro çevresinde hiç karşılaşmamıştık."
Geç Antik Çağ’a tarihleniyor
Ersoy, yeni ortaya çıkarılan mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani Geç Antik Çağ’a tarihlendiğini aktardı.
Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesi ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin yapısında önemli değişimlerin yaşandığını belirten Ersoy, yeni buluntuların Smyrna’nın bu dönüşümüne ilişkin bilgiler sunduğunu kaydetti.
2 bin yıldır su aktığı belirtilen kanal takip ediliyor
Kazılardaki bir diğer çalışma ise Roma döneminden kalma antik su kanalına yoğunlaştı. Yaklaşık 2 bin yıldır su akmaya devam ettiği belirtilen kanalın bir bölümü kazı çalışmaları kapsamında takip edildi.
Smyrna’nın su ihtiyacının Roma döneminde pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığını belirten Ersoy, kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünün takip edildiğini, ancak suyun kaynağının henüz tespit edilemediğini vurguladı.
Antik su kanalının kaynağı araştırılıyor
Ersoy, Agora’nın güneyindeki Namazgah Hamamı ve Kurşunlu Cami çevresinde bir pınar olabileceğini aktardı.
Suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Smyrna Agorası’na ulaştığını belirten Ersoy, antik su kanalının kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.