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İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak
İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak
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Kuzey Kıbrıs açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi.İptal edildiKuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.Bölge alarmdaGirne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
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İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak

13:04 31.08.2026 (güncellendi: 13:36 31.08.2026)
© Murat PancarMersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi
Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Murat Pancar
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Kuzey Kıbrıs açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.
Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi.

İptal edildi

Kuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.
Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.
Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Bölge alarmda

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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