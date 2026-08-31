https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mersin-girne-arasinda-denizden-yolcu-tasimaciligi-yapilan-seferler-iptal-edildi-1108365158.html

İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak

İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

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Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi.İptal edildiKuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.Bölge alarmdaGirne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/batan-geminin-kaptaninin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-meteoroloji-verisinde-sikinti-yoktu-1108359626.html

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