https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mersin-girne-arasinda-denizden-yolcu-tasimaciligi-yapilan-seferler-iptal-edildi-1108365158.html
İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak
İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak
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Kuzey Kıbrıs açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi.İptal edildiKuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.Bölge alarmdaGirne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/batan-geminin-kaptaninin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-meteoroloji-verisinde-sikinti-yoktu-1108359626.html
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türkiye, mersin, kktc, anamur, umke
İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak
13:04 31.08.2026 (güncellendi: 13:36 31.08.2026)
Kuzey Kıbrıs açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.
Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi.
Kuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.
Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.
Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.
Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.