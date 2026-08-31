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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyan hastanın aile hekimine ilave prim veriyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyan hastanın aile hekimine ilave prim veriyoruz
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin prim sistemine ilişkin detayları açıkladı.Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Memişoğlu, “Aile hekimliğinin mevzuatını değiştirdik. Artık herkesin aile hekimi belli. Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim veriyoruz, çünkü bu bir başarı. Daha az ilaç kullanma ihtiyacı söz konusuysa yine teşvik veriyoruz. Hekimden memnuniyet durumunda da hekime ilave destek söz konusu. Aile hekimlerimizi teşvik ediyoruz yani.” dedi.Taramalar yapılıyorBakan Memişoğlu şöyle konuştu:Peki aile hekimi, bir hasta için hipertansiyon tanısı koyduğunda... Süreç nasıl işliyor? Aile hekimi nasıl bir yol izliyor?Bakan Memişoğlu bunu da anlattı:Yeni hedef farklıSağlık Bakanı Memişoğlu, hastalığın teşhisi ve tedavisinde en iyi noktaya ulaştıklarını söylüyor.Bu konuda söyledikleri şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cem-yilmaz-hastaneye-kaldirilmisti-saglik-bakani-memisoglundan-aciklama-1108341583.html
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kemal memişoğlu, aile hekimliği, türkiye
kemal memişoğlu, aile hekimliği, türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyan hastanın aile hekimine ilave prim veriyoruz

12:44 31.08.2026
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim veriyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin prim sistemine ilişkin detayları açıkladı.
Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Memişoğlu, “Aile hekimliğinin mevzuatını değiştirdik. Artık herkesin aile hekimi belli. Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim veriyoruz, çünkü bu bir başarı. Daha az ilaç kullanma ihtiyacı söz konusuysa yine teşvik veriyoruz. Hekimden memnuniyet durumunda da hekime ilave destek söz konusu. Aile hekimlerimizi teşvik ediyoruz yani.” dedi.

Taramalar yapılıyor

Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:
“Aile hekimlerimiz artık hipertansiyon, şeker, kalp hastalığı takibi yapıyorlar. Çocuklar için otizm taraması yapıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim: Bu uygulamayla son bir buçuk yılda 36 bin kişiye erken kanser teşhisi kondu, 658’i riskli bulundu, hastaneye gönderildi, takip edildi, ameliyatları yapıldı. 35 milyon kişinin kronik hastalık taraması yapıldı.”
Peki aile hekimi, bir hasta için hipertansiyon tanısı koyduğunda... Süreç nasıl işliyor? Aile hekimi nasıl bir yol izliyor?
Bakan Memişoğlu bunu da anlattı:
“Hasta için hastanedeki herhangi bir doktordan istediği randevuyu alabiliyor. Önceliği ve kontenjanı var. Aile hekimliğini etkin hale getirdik. Rapor yazabiliyorlar, iki bine yakın ilacı yazabilir hale getirildiler.”

Yeni hedef farklı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, hastalığın teşhisi ve tedavisinde en iyi noktaya ulaştıklarını söylüyor.
Bu konuda söyledikleri şunlar:

“Biz şimdiye kadar hep hastalığa dair talepler almışız. İnsanlar bize hasta olduktan sonra teşhis ve tedavi için gelmiş. Teşhis ve tedavinin en iyisini yapıyoruz zaten. Türkiye, sağlık altyapısıyla son 25 yılda rekorlar kırdı. Dile kolay geliyor ama günde en az 3 milyon kişiye dokunan bir sağlık sistemimiz var. Benim hedefim koruyan sağlık sistemi. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamak. İnsanlarımızı hastalanmadan önce korumak. Sağlıklarını güçlendirip sağlıklı kalmalarını sağlamak.

Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
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Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama
29 Ağustos, 22:06
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