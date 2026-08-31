https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/saglik-bakani-memisoglu-hastaneye-daha-az-gitme-ihtiyaci-duyan-hastanin-aile-hekimine-ilave-prim-1108359056.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyan hastanın aile hekimine ilave prim veriyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyan hastanın aile hekimine ilave prim veriyoruz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T12:44+0300

2026-08-31T12:44+0300

2026-08-31T12:44+0300

yaşam

kemal memişoğlu

aile hekimliği

türkiye

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin prim sistemine ilişkin detayları açıkladı.Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Memişoğlu, “Aile hekimliğinin mevzuatını değiştirdik. Artık herkesin aile hekimi belli. Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim veriyoruz, çünkü bu bir başarı. Daha az ilaç kullanma ihtiyacı söz konusuysa yine teşvik veriyoruz. Hekimden memnuniyet durumunda da hekime ilave destek söz konusu. Aile hekimlerimizi teşvik ediyoruz yani.” dedi.Taramalar yapılıyorBakan Memişoğlu şöyle konuştu:Peki aile hekimi, bir hasta için hipertansiyon tanısı koyduğunda... Süreç nasıl işliyor? Aile hekimi nasıl bir yol izliyor?Bakan Memişoğlu bunu da anlattı:Yeni hedef farklıSağlık Bakanı Memişoğlu, hastalığın teşhisi ve tedavisinde en iyi noktaya ulaştıklarını söylüyor.Bu konuda söyledikleri şunlar:

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kemal memişoğlu, aile hekimliği, türkiye